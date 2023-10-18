Her gün işe giderken saksağan saldırısına uğruyor! Kendisini korumak için öyle yöntemler aldı ki... Sosyal medyada gündem yarattı

Avustralya'nın Brisbane bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Alejandro Rios her gün evine döndüğü sırada saksağan saldırısına uğradığını dile getirdi. Mesai bitiminde Rios bisikletiyle evine dönüş yolundayken saksağan tarafından kovalandığını ve kuşun kafasını gagalamak için konduğunu gösteren Rios bu durumun her gün yaşandığını dile getirdi.

"İLK BAŞTA ANLAMADIM"

Kuşun ilk başarda kendisini hedef aldığını anlamadığını dile getiren Rios, "Eve gitmek için her gün aynı caddeyi kullanıyorum. İlk defa kafama bir şeyin çarptığını hissettim.Biraz endişelendim. Ne olduğunu bilmiyordum. Ağaçtan bir meyve parçasının düştüğünü ya da birinin bana çarptığını sandım. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. İlk başta anlamadım. Sonradan komikleşti durum. Saldırının gözlerime gelmesini engellemeye çalışıyorum" dedi.