Her gün karşılaşıyoruz! Bu karışım uzmanların bile tepkisini çekti, inanmayın

Kıyafet, saç stili, makyaj ve bakım konusunda ilham alabilmek için sonsuz seçeneğimiz var. Her gün, Instagram'da gezinirken karşımıza birçok makyaj ve güzellik fikri çıkıyor.

Madina Shrienza da Instagram'da makyaj ve güzellik videolarıyla adını duyuran biri.

Ancak Madina'nın son denediği güzellik hilesi izleyen herkesi dehşete düşürdü. Kollarındaki tüyleri almak için zerdeçal ve diş macunu karışımı kullanan Madina, güzellik uzmanlarının da tepkisini çekti.

Kalın bir macun oluşturmak için diş macunu ve zerdeçalı bir kaseye koyup karıştıran kadın, videoda zerdeçalın yatıştırıcı etkisinden diş macununun ise tüyleri çıkarttığından bahsediyor.

Bu tuhaf teknik sonrası Madina kollarındaki tüyleri bir pamuk yardımıyla alıyor. Etkili olabilir ama, epilasyon uzmanları, bu tekniğin ciddi tahrişe ve hatta deride yanmaya neden olabileceğine dair uyarıda bulunuyor.

Bazı takipçiler bu yöntemi deneyeceğini söylerken, deneyenler ciltlerinin tahriş olduğunu ifade ediyor.

Instagram'da karşılaşılan bu tür güzellik videolarının sık sık uygulanması nedeniyle bir uyarıda daha bulunan uzmanlar, artık her şeye ulaşabilmenin kolay bir yolu olduğunu, sağlığınızı riske atacak videolara itibar edilmemesi konusuna dikkat çekiyorlar.

