KADIN

Her gün kullanıyorsunuz, peki zararlarını biliyor musunuz?

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 03.04.2018 09:07 | Son Güncelleme

Kadınların çoğu günlük ped kullanır, yanında mutlaka taşır. Ancak, kullanılan bu günlük pedlerin zararlı olduğunu, hayati tehlikeler yarattığını biliyor musunuz?.

Her gün kullanıyorsunuz, peki zararlarını biliyor musunuz?

Uzmanlar, kadınların genellikle vajinal akıntılar için kullandıkları günlük pedlerle ilgili “dikkatli olun” uyarısı yapıyor. Günlük pedlerin özellikle vajina ağzı kısmında bakteriyel enfeksiyonların oluşmasına neden olduğu ancak birçok kadının bundan habersiz olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu bakteriler nedeniyle genital akne ve maya mantar hastalıklarının ortaya çıktığını ve bunun da kadınları rahatsız ettiğini kaydediyor.

Günlük ped seçerken zararlarını göz önünde bulundurmamız gerektiğini söyleyen uzmanlar şu noktalara dikkat çekiyor:

Günlük pedler yapışkan bant içeriyor

Günlük pedlerin alt kısmında yapışkan bant bulunuyor ve bu bantlar plastik maddeden yapılıyor. Plastiklerin zararlarını hepimiz biliyoruz. Cildimiz bu maddeler yüzünden nefes alamıyor. Kızarıp tahriş oluyor.

Nemli ortam bakteri oluşumuna neden olur

Gün içerisindeyaşadığınız normal seviyedeki genital akıntılar günlük ped kullanıyorsanız bunun üzerinde kalır. Ped değiştirmediğiniz sürece burada kalan akıntı ve nem cilt ile direk temas halinde ediyor. Böylece, nem ve sıcaklığa maruz kalan bakteriler hızla büyümeye başlıyor. Bakteriler, dış dudaklar ve klitoris gibi bölgelerde büyüyor. Genital akne oluşma ve tahriş olmada daha kolay yaşanıyor.

Pedlerin içinde kimyasallar var

Reklamlarında sürekli, 'süper emici' ya da 'nefes alma' iddiasıyla pazarlanan günlük pedlerde kimyasallar da bulunuyor. Uzmanlar bu kimyasal içerikler nedeniyle de günlük pedlerin mümkün olduğunca kullanılmamasını öneriyor.

Günlük pedler hangi amaçla çıkmıştı?

Günlük pedler, regl döneminin bitimine yakın az miktardaki leke halindeki menstrual akıntılar için tasarlanmıştı. Ancak daha sonra kadınlar tarafından günlük olarak kullanılmaya başlandı.

Ne yapmak gerekiyor?

Kullandığınız günlük pedlerin türü de probleme katkıda bulunabiliyor. Uzmanlarca, en az yüzde 95'i pamuktan yapılan günlük pedler tavsiye ediliyor. Çünkü pamuk emicidir ve cildi daha az aşındırdığından genital tahriş olasılığını düşürür. Bu nedenle pedlerin gün boyu kullanılmaması veya iki saatte bir değiştirilmesi tavsiye ediliyor.

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