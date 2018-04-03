Her gün kullanıyorsunuz, peki zararlarını biliyor musunuz?

Uzmanlar, kadınların genellikle vajinal akıntılar için kullandıkları günlük pedlerle ilgili “dikkatli olun” uyarısı yapıyor. Günlük pedlerin özellikle vajina ağzı kısmında bakteriyel enfeksiyonların oluşmasına neden olduğu ancak birçok kadının bundan habersiz olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu bakteriler nedeniyle genital akne ve maya mantar hastalıklarının ortaya çıktığını ve bunun da kadınları rahatsız ettiğini kaydediyor.

Günlük ped seçerken zararlarını göz önünde bulundurmamız gerektiğini söyleyen uzmanlar şu noktalara dikkat çekiyor:

Günlük pedler yapışkan bant içeriyor

Günlük pedlerin alt kısmında yapışkan bant bulunuyor ve bu bantlar plastik maddeden yapılıyor. Plastiklerin zararlarını hepimiz biliyoruz. Cildimiz bu maddeler yüzünden nefes alamıyor. Kızarıp tahriş oluyor.

Nemli ortam bakteri oluşumuna neden olur

Gün içerisindeyaşadığınız normal seviyedeki genital akıntılar günlük ped kullanıyorsanız bunun üzerinde kalır. Ped değiştirmediğiniz sürece burada kalan akıntı ve nem cilt ile direk temas halinde ediyor. Böylece, nem ve sıcaklığa maruz kalan bakteriler hızla büyümeye başlıyor. Bakteriler, dış dudaklar ve klitoris gibi bölgelerde büyüyor. Genital akne oluşma ve tahriş olmada daha kolay yaşanıyor.