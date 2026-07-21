Her gün pirinç yedi! 7 günün sonunda fark ettiği şey şaşırttı

Diyetisyen Lauren Manaker, pirincin kan şekerini hızla yükselttiği ve besin değerinin düşük olduğu yönündeki yorumların ardından küçük bir deney yapmaya karar verdi. Bir hafta boyunca çoğunlukla beyaz, bazı öğünlerde ise esmer pirinç tüketti.

Ancak pirinci tek başına yemek yerine sebze, balık, tofu ve farklı protein kaynaklarıyla birlikte tercih etti.

7 GÜN BOYUNCA MENÜDEN ÇIKARMADI

Manaker, pirincin yoğun günlerde dengeli bir öğün hazırlamayı kolaylaştırdığını anlattı. Önceden pişirdiği pirinci sebze ve protein kaynaklarıyla bir araya getirerek kısa sürede yemek hazırlayabildi.

Deney sırasında pirinç yediği için kendisini halsiz ya da rahatsız hissetmediğini belirten diyetisyen, öğünlerden sonra daha uzun süre tok kaldığını ve gün içindeki enerjisinin daha dengeli ilerlediğini söyledi.

ASLINDA FARKI TABAKTAKİLER YARATTI

Diyetisyenin dikkat çektiği en önemli nokta, pirinci hiçbir öğünde tek başına tüketmemesi oldu. Sebze, protein ve sağlıklı yağların pirince eşlik etmesi, öğünün daha doyurucu hale gelmesine yardımcı oldu.

Büyük miktarda sade pirinç tüketmekle, pirinci dengeli bir tabağın parçası olarak yemek aynı sonucu vermeyebilir. Bu nedenle porsiyon büyüklüğü ve pirincin yanında tercih edilen yiyecekler önem taşıyor.

BEYAZ PİRİNÇ Mİ, ESMER PİRİNÇ Mİ?

Esmer pirinç, daha az işlem gördüğü için beyaz pirince kıyasla daha fazla lif içeriyor. Beyaz pirinçte ise işleme sırasında azalan bazı vitamin ve mineraller, zenginleştirme yoluyla yeniden eklenebiliyor.

Bu nedenle beyaz pirinci tamamen besin değeri olmayan bir yiyecek olarak değerlendirmek doğru değil. Pirincin türünden çok, tüketilen miktar ve öğünün genel dengesi belirleyici olabiliyor.

HERKES İÇİN AYNI SONUCU VERMEYEBİLİR

Pirincin kan şekeri üzerindeki etkisi; türüne, porsiyonuna, hazırlanma şekline ve yanında tüketilen besinlere göre değişebiliyor. Özellikle diyabeti veya kan şekeriyle ilgili bir sağlık sorunu bulunan kişilerin kendi beslenme planlarına uygun hareket etmesi gerekiyor.

Diyetisyenin 7 günlük deneyimi, pirincin tek başına sağlıksız bir yiyecek olarak değerlendirilmemesi gerektiğini gösterdi. Ancak kişisel bir deney olması nedeniyle aynı sonuçların herkes için geçerli olacağı anlamına gelmiyor.