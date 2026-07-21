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Harvard açıkladı: Bu 3 ayda doğanlar daha zeki oluyor

Doğum ayının çocukların zekası üzerinde etkili olup olmadığı uzun yıllardır tartışılıyor. Özellikle kış aylarında dünyaya gelen çocukların bilişsel testlerde daha başarılı olduğu yönündeki iddialar, ebeveynlerin de merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki bu gerçekten doğru mu?

Harvard açıkladı: Bu 3 ayda doğanlar daha zeki oluyor
Gökçen Kökden

Harvard Üniversitesi'nin de yer aldığı kapsamlı bir araştırma, doğum ayı ile bilişsel gelişim arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ile Avustralya'daki Queensland Üniversitesi araştırmacılarının 2006 yılında gerçekleştirdiği çalışmada yaklaşık 21 bin çocuk, doğumlarından itibaren 7 yaşına kadar takip edildi.

Harvard açıkladı: Bu 3 ayda doğanlar daha zeki oluyor 1

Araştırmada çocukların fiziksel gelişimleri, motor becerileri ve bilişsel performansları düzenli olarak değerlendirildi. Elde edilen bulgulara göre sonbaharın sonu ile kış aylarında doğan çocukların (Ekim, kasım, aralık), yaz aylarında doğan akranlarına kıyasla doğduklarında çok küçük farklarla daha uzun ve daha ağır olduğu gözlemlendi. Ayrıca baş çevrelerinin de ortalama olarak biraz daha geniş olduğu belirlendi.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri ise bu çocukların 7 yaşında yapılan bilişsel testlerde istatistiksel olarak hafif bir puan avantajı göstermesiydi.

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Araştırmacılara göre bu sonucun temelinde doğrudan doğum ayının ya da genetik zekanın bulunması gerekmiyor. Bilim insanlarının "Göreceli Yaş Etkisi" (Relative Age Effect) olarak tanımladığı durum, erken çocukluk dönemindeki başarı üzerinde önemli rol oynuyor.

Birçok ülkede çocuklar belirli doğum tarihleri esas alınarak aynı sınıfa yerleştiriliyor. Bu nedenle yılın son aylarında doğan bazı çocuklar, aynı sınıftaki yaz aylarında doğmuş arkadaşlarından 6 ila 8 ay daha büyük olabiliyor.

Erken çocukluk döneminde birkaç aylık gelişim farkı bile dil becerileri, dikkat süresi, problem çözme ve öğrenme kapasitesi üzerinde etkili olabildiği için bu çocuklar bilişsel testlerde daha yüksek puanlar alabiliyor.

HAMİLELİK KOŞULLARI DA ETKİLİ OLABİLİR

Harvard açıkladı: Bu 3 ayda doğanlar daha zeki oluyor 2

Araştırmada dikkat çekilen bir diğer unsur ise gebelik sürecindeki çevresel faktörler oldu. Kış aylarında doğum yapan annelerin hamileliklerinin son dönemleri genellikle yaz mevsimine denk geliyor. Yaz aylarında güneş ışığına daha fazla maruz kalınması nedeniyle D vitamini düzeylerinin artması ve taze sebze ile meyve tüketiminin daha kolay olması, bebeğin gelişimini olumlu yönde destekleyebilecek faktörler arasında değerlendiriliyor.

Uzmanlar ayrıca hamileliğin ilk aylarının grip ve diğer enfeksiyonların daha sık görüldüğü dönemlere denk gelip gelmemesinin de anne karnındaki gelişim üzerinde dolaylı etkiler oluşturabileceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hamilelik doğum
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