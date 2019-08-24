KADIN

Her gün sadece bir saatlik ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 24.08.2019 08:09 | Son Güncelleme

Duşakabin yıkamak, evi süpürmek, toz almak, bulaşık yıkamak, yemek pişirmek... Hepsi kabus gibi gelebilir ama ev işi yapmanız için sevindirici bir nedeniniz olabilir. Öyleki ev işi yapmak erken ölüm riskini yarıya indiriyor.

Her gün sadece bir saatlik ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

Norveç'te 36 bin kişinin katıldığı sekiz araştırma sonucuna göre ev işleri erken ölüm riskini azaltıyor. Norveç'teki araştırmacılar çimleri budamanın veya biçmenin de buna dahil olduğunu söylüyor. En az 40 yaşın altında olan gönüllülere aktivilerini takip etmek için giyilebilir cihaz yerleştirildi. Katılımcılar, ne kadar aktif olduklarına bağlı olarak dört gruba ayrıldı. Ortalama olarak altı yıl boyunca izlendiler.

iStock-887635996

Katılımcıların yaklaşık yüzde altısı (2.149), British Medical Journal'da yayınlanan çalışma sırasında hayatını kaybetti. Araştırmacılar, herhangi bir fiziksel aktivite düzeyinin ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Sonuçlar ikinci çeyrekte en az aktif olanların ölme olasılığının yüzde 52 daha az olduğunu düşündüğünü gösterdi.

iStock-887388516

En az aktif olan grup yaklaşık 60 dakika hafif, beş dakikada orta aktiviteye katıldılar. Sonuçlar, en aktif ikinci gruptaki katılımcıların yüzde 66 oranında ölüm riskini azalttığını gösterdi. Bilim insanlarına göre, risk en aktif insanlar için yüzde 73 oranında azaldı.

Bu bulgular bir şeyler yapmak hiçbir şey yapmamaktan iyidir sözünü doğruluyor. Eğer orta derecede yoğun fiziksel aktivite için önerilen seviyelere ulaşamayan biriyseniz, o zaman daha fazla hafif aktivite yapın. Örneğin yürüyebilir ya da çömelme hareketleri yapabilirsiniz.

iStock-937992556

Çalışma ayrıca, günde 9.5 saat oturmanın da erken ölüm riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu. Günün çoğunda uzun süre oturmaktan kaçının. Araştırmalar sandalyenizde çok uzun süre eğimli kalmanın, kalp hastalığı, obezite, diyabet ve kanser dahil olmak üzere bir dizi katilin riskini yükselttiğini göstermiştir.

PARTNERModa olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!Moda olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!
Bir derdi daha bitiriyoruz: Duşakabindeki su lekelerini...Bir derdi daha bitiriyoruz: Duşakabindeki su lekelerini...
Asla makineye atmayın!Asla makineye atmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ev işi ev işi yapmanın faydası

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Yeni iç çamaşırı koleksiyonu sağlıksız bulundu

Yeni iç çamaşırı koleksiyonu sağlıksız bulundu

Tolga Sarıtaş'ın yeni dizisi belli oldu!

Tolga Sarıtaş'ın yeni dizisi belli oldu!

Masada mutlaka ona yer açın Anne baba olmak isteyenlere ilaç gibi gelecek kür

Masada mutlaka ona yer açın Anne baba olmak isteyenlere ilaç gibi gelecek kür

Doğduğunda 40 gramdı! Aziz bebek azmiyle hayata tutundu

Doğduğunda 40 gramdı! Aziz bebek azmiyle hayata tutundu

Elinizin altından ayırmayacaksınız! Bu sorunu da çözüyormuş

Elinizin altından ayırmayacaksınız! Bu sorunu da çözüyormuş

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Yatak böceklerinden doğal yöntemlerle kurtulun

Yatak böceklerinden doğal yöntemlerle kurtulun

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hamam böceğinden kurtulamanın yolları

Hamam böceğinden kurtulamanın yolları

Tülleri yıkarken 2 kaşık şeker ekleyin bakın neler oluyor

Tülleri yıkarken 2 kaşık şeker ekleyin bakın neler oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir derdi daha bitiriyoruz: Duşakabindeki su lekelerini çıkarmanın yolları

Bir derdi daha bitiriyoruz: Duşakabindeki su lekelerini...

'Bu makineye atılır mı?' derdine son! İşte makineye atılmaması gerekenler

Asla makineye atmayın!

Bu temizlik sırlarıyla artık vaktimizi kendimize ayırıyoruz

Tek bir sırrı var! Artık kara kara düşünmeyeceksiniz

Sabah kalktığınızda kaşınıyorsanız nedeni yatak böcekleri olabilir! Kurtulmanın doğal yollarını deneyin

Yatak böceklerinden doğal yöntemlerle kurtulun

Diş fırçanızı banyo dolabında saklıyorsanız dikkat!

Diş fırçanızı banyo dolabında saklıyorsanız dikkat!

Klozet temizlemek artık kabus olmayacak bu 3 hızlı ve kolay yöntemi deneyin

Klozet temizlemenin 3 kolay yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.