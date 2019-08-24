Her gün sadece bir saatlik ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

Norveç'te 36 bin kişinin katıldığı sekiz araştırma sonucuna göre ev işleri erken ölüm riskini azaltıyor. Norveç'teki araştırmacılar çimleri budamanın veya biçmenin de buna dahil olduğunu söylüyor. En az 40 yaşın altında olan gönüllülere aktivilerini takip etmek için giyilebilir cihaz yerleştirildi. Katılımcılar, ne kadar aktif olduklarına bağlı olarak dört gruba ayrıldı. Ortalama olarak altı yıl boyunca izlendiler.

Katılımcıların yaklaşık yüzde altısı (2.149), British Medical Journal'da yayınlanan çalışma sırasında hayatını kaybetti. Araştırmacılar, herhangi bir fiziksel aktivite düzeyinin ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Sonuçlar ikinci çeyrekte en az aktif olanların ölme olasılığının yüzde 52 daha az olduğunu düşündüğünü gösterdi.

En az aktif olan grup yaklaşık 60 dakika hafif, beş dakikada orta aktiviteye katıldılar. Sonuçlar, en aktif ikinci gruptaki katılımcıların yüzde 66 oranında ölüm riskini azalttığını gösterdi. Bilim insanlarına göre, risk en aktif insanlar için yüzde 73 oranında azaldı.