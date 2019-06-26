Her iki yılda bir mutlaka mamografi çektirin! Ancak akıntı, çökme varsa...

Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Tanrıkulu, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, “Meme kanseri memenin kötü huylu hastalığıdır. Bu yüzden özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Klinik belirtilerine bakacak olursak; hastalarda en sık görülen bulgu, memede ele gelen kitle varlığıdır. Bu kitle genellikle ağrısız, çevre sınırları düzensiz, sert kıvamda bir kitle olmakla birlikte başka bulgular ile ortaya çıkabilmektedir. Kitle haricinde görülen diğer bulgular meme başı akıntısı, memede portakal kabuğu görünümü, meme başında ve derisinde çökme gibi bulgulardır. Tanısında en sık kullandığımız yöntemler meme ultrasonu ve mamografidir. Aslında mamografi, tanıdan ziyade tarama yöntemlerinin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

Bu yüzden 40 yaşını geçmiş kadınlarda her iki yılda bir mamografi yapılarak meme kanserinin erken tanınması sağlanabilmektedir. Bu yüzden de toplumumuzun bilinçli olup, özellikle 40 yaşından sonra iki yılda bir meme kanserini önlemek ve erken tanı koyabilmek için mamografi yapılması gerekmektedir. Aksine memesinde bir kitle olan memesinde herhangi bir akıntı, çökme, portakal kabuğu görüntüsü gibi bulgusu olan hastalarda toplumda bilinenin aksine 40 yaşı bekleme zorunluluğu yoktur. Böyle bir şikayeti olan hasta, hangi yaşta olursa olsun mamografi çekilmesi gerekmektedir. En sık kullandığımız iki görüntüleme yöntemi ultrason ve mamografi, memede kötü huyluya işaret edecek bir kitle görünürse, bundan sonraki aşamada bu kitleden bir örnek alınıp incelendikten sonra kötü huylu bir hastalık tanısı konulduğunda bunun tedavi yöntemidir. Günümüz şartlarında kitlenin tamamen çıkartılması diye bir yöntem söz konusu değildir. Küçük bir iğne ile oradan girilip birkaç örnek alındıktan sonra bulunan tüm incelemeler yapılıp kanser tanısı konulduktan sonra hastalar cerrahiye yönlendirilmelidir” dedi.