Her kadının başına gelecek! Menopozu bu yöntemlerle çok rahat atlatabilirsiniz

Genellikle 45-50 yaşından sonraki kadınlarda görülen ve biyolojik bir durum olan menopoz doğal bir dönemdir. Bu dönem sırasında görülen belirtiler östrojen hormonunun azalmasıyla adet döngüsünün kesilmesi, bazı fiziksel ve ruhsal durumların ortaya çıkmasıyla kendini gösterir

Doğurganlık döneminin de sona erdiği menopozla birlikte hormon dengeleri değiştiği için ateş basması, terleme, sinirlilik, ruhsal çöküntü gibi sıkıntılar sıkça görülür.

Bazı kadınların şiddetli rahatsızlık yaşadığı bazılarının ise rahat geçirdiği menopoz döneminde uygulanacak doğal çözümler östrojen açığının kapatılmasına yardımcı olacaktır.

İşte menopoz sıkıntılarını hafifletecek bitkiler :

Adaçayı : Doğal follikülin hormonu içerir. Ateş basması, gece terlemeleri gibi menopoz şikâyetlerinde etkili oluyor. Metabolizmayı güçlendiriyor. Bayanların 40 yaşından sonra, bu bitkinin çayını, düzenli olarak tüketmeleri menopozu geciktirir.

1 su bardağı sıcak suya 3-5 adet yaprak atılır 10 dakika demlendirilir ve süzülür. Günde 1-3 bardak içilir.

Civanperçemi : Doğal östrojen kaynağıdır. Rahim spazmını, menopozdaki kanamaları durdurur, sinirleri gevşetir.

1 çay bardağı sıcak suya 1 tatlı kaşığı bitki atılır 10 dakika sonra süzülür günde 2-3 bardak içilir.

Kediotu tentürü : Yatıştırıcı ve canlılık verici özelliklere sahiptir. Kediotu, bu 2 ayrı özelliği bünyesinde içeren ender bitkilerdendir. Günde 3-5 kere, 1-2 çay kaşığı dolusu tentür, biraz suya karıştırılarak alınır.

Maydanoz : Doğal östrojen içerir. Menopoz şikayetlerini gidermekte oldukça etkili.

Ökseotu : Menopoz dönemindeki çarpıntıları, kalp rahatsızlıklarını, hazımsızlığı, tansiyon yüksekliğini giderir, kansere karşı korur, sinir bozukluklarına iyi gelir.

1 su bardağı sıcak suya, 1 tatlı kaşığı ufalanmış yaprak atılır. 10 dakika sonra süzülür. Günde 2-3 bardak içilir.

Anason : Doğal Östrojen içerir. Menopoz sıkıntılarının yanında, uyku bozuklukları, gaz kolit, hazımsızlık şikâyetlerine iyi geliyor.

Papatya : Follikülin hormonu ihtiva eder. Adaçayı gibi kullanılır.

Nergis : Menoopozu geçiktirir. Bol follikülin hormonu içerir. Sinirleri rahatlatır, rahim kanserini önler.

1 su bardağı sıcak suya 2-3 baş çiçek atılır 10 dakika sonra süzülür ,günde 3 bardak içilir.

Aluç Çiçeği : Menopoz döneminde uykusuzluğa, çarpıntıya, ateş basmasına, terleme nöbetine ve hazımsızlığa iyi gelir.

1 su bardağı sıcak suya, 1 tatlı kaşığı kuru çiçek atılır. 10 dakika demlendirilir ve süzülür. Günde 2-3 bardak içilir.

Servi Tohumu : Hemoroid (Basur) ve varisi önlemede, romatizma ağrılarında, sinir bozukluğuna, kansere karşı korumada çok faydalıdır.

1 litre suya 25 gr. tohum ezilerek konur. 5 dakika kaynatılıp 30 dakika demlenir ve süzülür. Günde 3 bardak içilir.

Çuha çiçeği yağı: Özellikle gece yatarken kullanılıyor. Bitki östrojen içermiyor. Ancak, ateş basmaları, gece terlemeleri gibi şikâyetlerin dışında; egzamalara, kolesterole, kaşıntılara, adet sancılarına karşı da etkili.

Polen : Kadınların menopoz döneminde görülen kulak çınlaması, terleme, ateş, baş dönmesi, soluk tıkanıklığı, kas sancıları, kalp sıkıştırması, tansiyon yükselmesi, peklik gibi, birçok şikayette yardımcı olmaktadır.

Sürekli olarak, sabah-akşam 1 çay kaşığı çiçek tozu, alınması önerilmektedir.

Kızıldereliotu : Kızılderili kadınlar belli bir yaşatan sonra oluşan rahatsızlıklarında bu otu kullanıyorlardı. Bu ot, Türkiyede de bulunuyor ve kullanılması tavsiye ediliyor.