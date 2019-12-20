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Her kadının dudak yapısı farklı! Dudak dolgusu yaptırırken bunlara dikkat edin

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ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün, her kadının doku yapısı ve yaşına bağlı olarak dudak dolgusunun etkisi farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilecek ayrıntılı muayene sonrasında dudak dolgusu için en uygun yaş aralığı belirlenebilmektedir” diyerek dudak dolgusu yaptırırken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Her kadının dudak yapısı farklı! Dudak dolgusu yaptırırken bunlara dikkat edin

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün, “Yüze daha genç bir görünüm kazandırabilmenin ve daha çekici dudaklar yaratabilmenin en kolay yolu hyalüronik asit içerikli dolgu maddeleridir. Dolgu uygulamaları, yapısal açıdan ince dudaklara daha dolgun bir görünüm sağlanamamasının yanı sıra yıllar içerisinde incelen dudaklara da eski hacmini kazandırabilmenin en etkili yoludur. Dudak dolgusu uygulamasında kullanılmakta olan teknikler yıllar içerisinde gelişmiş ve bu sayede de daha doğal dudak dolgu uygulamalarını mümkün kılmıştır. Uygulamaya başlamadan önce hastamızın öncelikle dudak bölgesini dezenfekte edilir bu bölgede herhangi bir uçuk, yara yada enfeksiyon olmadığına dikkat edilir. Burada kullanılan dolgu maddesi daha yoğun kıvamlı bir dolgu maddesi olmalıdır yoksa dudak hareketli bir bölge olduğu için etkisi çabuk bitebilir. Dudak dolgusu uygulamasında, hastanın kendi yağ dokusunun kullanılması sayesinde kalıcı dudak dolgusunun sağlanabilmesi mümkündür. Dudak dolgusu uygulaması sırasında belirgin bir iz kalmamakta ve hastanın kendi vücuduna ait olan doku kullanıldığı için de herhangi bir reaksiyon riski oluşmamaktadır Dudak dolgusu uygulamasını takiben en az iki saat süre ile herhangi bir şey içilmemeli ve yenmemelidir. Ayrıca dudak dolgusu uygulamasının gerçekleştirildiği gün, dudaklara ruj ya da parlatıcı sürülmemesi gerekmektedir” dedi.

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ALANINDA UZMAN KİŞİLER UYGULAMALI

Dudak dolgusunun günümüzde güvenilir bir şekilde uygulandığını ifade eden Dr. Akgün, “Alanında uzman doktorlar tarafından doğru madde ve materyaller ile gerçekleştirilen dudak dolgusu işlemlerinde herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Dudak dolgusu geçici özelliği bulunan bir uygulamadır. Bu nedenle tekrar yaptırılması gerekebilmektedir. Pek çok kadın dudak dolgusu yaptırmak için en uygun zamanı merak etmektedir. Her kadının doku yapısı ve yaşına bağlı olarak dudak dolgusunun etkisi farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilecek ayrıntılı muayene sonrasında dudak dolgusu için en uygun yaş aralığı belirlenebilmektedir” açıklamalarında bulundu.

(İHA)

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