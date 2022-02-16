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Her kadının hayali olan uzun ve dolgun saçlara doğal tariflerle ulaşmak mümkün! Saçlarını uzatmak isteyenler buraya

16.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu kadın sağlıklı ve uzun saçlara sahip olmak istiyor. Kimi zaman yüksek ısı uygulaması kimi zaman da kimyasal boyaların kullanılması nedeniyle saçlar kırılarak güçsüzleşebiliyor. Bunun sonucunda saçların sağlıklı bir şekilde uzaması mümkün olmuyor. Ama merak etmeyin! Her bütçeye hitap eden, doğal içeriklerle saçlarınızı uzatacak etkili tarifler burada!

Her kadının hayali olan uzun ve dolgun saçlara doğal tariflerle ulaşmak mümkün! Saçlarını uzatmak isteyenler buraya

Saçlarınızın boyunu etkileyen birçok sebep bulunuyor. Gerek kendi hatanız gerekse dış etmenler yüzünden saçlarınız kolayca kırılıp sağlıksız görünebiliyor. Siz de saçlarınıza uyguladığınız işlemlerden pişman mısınız? Sağlıklı, hacimli ve upuzun saçlara sahip olmak mı istiyorsunuz? Şimdi okuyacağınız pratik yöntemler, kısa süre içerisinde saçlarınızı canlandıracak!

SAÇ UZATAN DOĞAL TARİFLER

Hem uzun hem sağlıklı saçlara sahip olmak için uygulamanız gereken pratik ve doğal tarifleri sizler için listeledik.

LAVANTA MASKESİ

1 tatlı kaşığı taze lavantayı 3 bardak su ile kaynattıktan sonra soğumasını bekleyin. Süzdüğünüz suyu duştan sonra saçınıza uygulayın.

PATATES SUYU MASKESİ

5 adet patatesi rendeleyerek üzerine bir miktar su ekleyin ve ardından tülbent aracılığıyla rendelenmiş patatesleri süzün. Patates suyunu saçlarınızın her yerine sürün ve 20 dakika bekledikten sonra yıkayın.

YUMURTA MASKESİ

1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı kadar bal ve 2 yemek kaşığı Hint yağını geniş bir kapta iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı dipten uca kadar saçınıza yedirerek sürün ve bone takarak ortalama 3-4 saat bekleyin. Daha sonra saçlarınızı ılık suyla durulayın.

ELMA SİRKESİ MASKESİ

Saç derisinin pH dengesini koruyan ve saç köklerini temizleyen elma sirkesini saçınıza yetecek miktarda su ile karıştırın. Duştan sonra saçlarınızı bu suyla durulayın.

SAÇLARINIZIN SAĞLIKLA UZAMASI İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

  • Her gün en az 1.5-2 litre su içmelisiniz.

  • Yeterli miktarda protein ve vitamin tüketmeye özen göstermelisiniz.

  • Sabah ve akşam olmak üzere saçlarınızı dipten uca tarayarak masaj yapmalısınız.

  • Saçlarınıza şekil vermek için düzleştirici, jöle ve sprey gibi ürünleri fazla kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

  • Gece yatarken saçlarınızı toplamak yerine salık bırakmalı, kopma ve dökülme ihtimalini en aza indirmelisiniz.
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saç bakımı
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