Her kadının problemi olan selülit, yaza gölge düşürmesin

Yaz sıcaklarının artmaya başladığı son günlerde tatil planları da son hızıyla sürüyor. Ancak pek çok kadın selülit sorunu yaşadığı için tatili dilediğince değerlendiremeyebiliyor. Dengeli ve sağlıklı beslenme selülitten korunma yöntemlerinin başında gelirken portakal kabuğu görünümünden kurtulmak içi kozmetik dermatoloji işlemleri başarılı sonuçlar veriyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayşe Gül Erdoğan, selülitin oluşum nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

SELÜLİT ŞİŞMANLIKLA BAĞLANTILI DEĞİLDİR

Selülit, cilt altı dokusunun bölgesel metabolik bozukluğudur. Engebeli görüntüden deri altı dokusunda bulunan fibröz bantlar sorumludur. Fibröz bantlar kadın ve erkeklerde farklı yapıdadır. Bu nedenle erkeklerde selülit oluşumu çok nadirdir. Ergenlik sonrası kadınların yüzde 80- 90‘ında selülit oluşabilmektedir. Sanılanın aksine şişmanlık ile bağlantılı değildir. Zayıf bireylerde de görülebilmektedir.

YÜKSEK TOPUKLAR VE SIKI GİYSİLER TETİKLİYOR

Ergenlik döneminin ardından başlayarak hamilelik, adet ve menopoz dönemlerinde selülit oluşumu artış göstermektedir. Hareketsizlik, sıkı giysiler ve yüksek topuklu ayakkabılar kan pompalanmasının azalmasına yol açarak selülite neden olmaktadır. Genetik olarak selülite yatkınlık da olabilir. Etnik faktörler de selülit oluşumunda rol oynamaktadır. Örneğin Akdeniz ırkında, baseni daha geniş olan kadınlarda daha fazla selülit oluşma riski vardır. Değiştirilemeyen bu faktörlerin yanında selüliti tetikleyen hatalar da sıkça yapılmaktadır.