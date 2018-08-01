Her kadının problemi olan selülit, yaza gölge düşürmesin

Yaz sıcaklarının artmaya başladığı son günlerde tatil planları da son hızıyla sürüyor. Ancak pek çok kadın selülit sorunu yaşadığı için tatili dilediğince değerlendiremeyebiliyor. Dengeli ve sağlıklı beslenme selülitten korunma yöntemlerinin başında gelirken portakal kabuğu görünümünden kurtulmak içi kozmetik dermatoloji işlemleri başarılı sonuçlar veriyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayşe Gül Erdoğan, selülitin oluşum nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
SELÜLİT ŞİŞMANLIKLA BAĞLANTILI DEĞİLDİR
Selülit, cilt altı dokusunun bölgesel metabolik bozukluğudur. Engebeli görüntüden deri altı dokusunda bulunan fibröz bantlar sorumludur. Fibröz bantlar kadın ve erkeklerde farklı yapıdadır. Bu nedenle erkeklerde selülit oluşumu çok nadirdir. Ergenlik sonrası kadınların yüzde 80- 90‘ında selülit oluşabilmektedir. Sanılanın aksine şişmanlık ile bağlantılı değildir. Zayıf bireylerde de görülebilmektedir.
YÜKSEK TOPUKLAR VE SIKI GİYSİLER TETİKLİYOR
Ergenlik döneminin ardından başlayarak hamilelik, adet ve menopoz dönemlerinde selülit oluşumu artış göstermektedir. Hareketsizlik, sıkı giysiler ve yüksek topuklu ayakkabılar kan pompalanmasının azalmasına yol açarak selülite neden olmaktadır. Genetik olarak selülite yatkınlık da olabilir. Etnik faktörler de selülit oluşumunda rol oynamaktadır. Örneğin Akdeniz ırkında, baseni daha geniş olan kadınlarda daha fazla selülit oluşma riski vardır. Değiştirilemeyen bu faktörlerin yanında selüliti tetikleyen hatalar da sıkça yapılmaktadır.
SİGARANIN GÜZELLİĞİNİZİ BOZMASINA İZİN VERMEYİN
Selülit oluşumuna neden olan 4 temel hata şöyle sıralanmaktadır:
Yağ ve karbonhidrattan zengin diyet, dengesiz beslenme, aşırı tuz tüketimi ve liften fakir diyet selülite neden olabilmektedir.
Özellikle sigara doku oksijenlenmesini azaltarak selülit oluşumuna katkı sağlamaktadır.
Alkol, yağ metabolizmasını etkileyerek selüliti tetikleyebilmektedir.
Doğum kontrol hapları da içeriklerindeki hormonlar sebebi ile selülit oluşumunu artırabilmektedir.
SELÜLİTLE SAVAŞMAK İÇİN: TURP, MAYDANOZ, KEREVİZ, ÇİLEK VE GREYFURT!
Portakal kabuğu görünümünü hafifletmek ve ilerlemesine engel olmanın en etkili yollarından biri dengeli beslenmektir. Bazı gıdalar selülitin ilerlemesine sebep olurken, bazıları selülitle savaşmaktadır. Vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olan turp, maydanoz, kereviz, çilek ve greyfurt gibi yiyecekler bunların başında gelmektedir.
Bol su tüketmek önemlidir. Günde 1.5-2 litre su içerek vücutta biriken toksinler atılabilmektedir. Düşük kalorili ve lifli besinler yenmeli; çay, kahve, kola, meşrubat ve alkol tüketimi azaltılmalıdır. Ayrıca kan dolaşımındaki bozukluğun ortadan kalkması için mutlaka spor yapılmalıdır. Yürüyüş, tenis, yüzme, jimnastik gibi sporlar son derece etkili olabilmektedir.
SELÜLİT TEDAVİSİNDE ETKİLİ 9 YÖNTEM
Selülit oluşumu çok faktörlü olduğu için tedavisinde de birçok metot uygulanmaktadır. Kilo vermek selülit görüntüsünü hafifletir ancak tamamen yok edemeyebilir. Selülit tedavisinde başarılı olmak, tedavi yöntemlerinin kombine olarak kullanılması ve yaşam tarzında yapılacak olumlu değişikliklerle mümkün olabilmektedir.
ETKİLİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ ŞÖYLE SIRALANABİLİR
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