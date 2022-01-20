Her mevsime uyan, çok da şık duran büstiyer-blazer ceket kombin önerileri

Bir pantolon üzerine tercih edeceğiniz güzel bir büstiyer ve blazer ceket ile son derece havalı bir görünüm elde edebilirsiniz. En sevdiğiniz büstiyerinizi uygun bir blazer ceketle kombinleyerek isterseniz davetlere katılırken isterseniz de şık bir restoranda yemeğe giderken giyebilir, tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Her mevsim rahatlıkla giyebileceğiniz şık büstiyer ve blazer ceketleri sizin için inceledik.

1. Oversize ceket kullanarak modern bir görünüm yakalayın!

Oversize modası son yıllarda hayatımızda büyük bir yer edindi. Blazer ceketlerde de oversize kalıplar sıklıkla kullanılıyor. DeFacto'nun siyah renkli oversize blazer ceketi, modern kesimi ile büstiyerlerinizle kombinlemek için harika bir alternatif. 2 adet sağda, 2 adet solda olmak üzere toplam 4 düğmesi ve yanlarında cep detayları bulunan ceket; oversize kolları ve yaka kesimiyle son derece havalı bir görünüme sahip. Büstiyerlerinizin yanı sıra minilerinizin üzerine de tercih edebileceğiniz oversize blazer ceketi günlük giyiminizde jeanlerinizle kombinleyebilirsiniz. %13 elastan, %87 polyesterden üretilen bu ceketi çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

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2. Spor ve günlük bir büstiyer isteyenler buraya!

Günlük ve spor blazer ceketlerinizle uyum sağlayacak sade bir büstiyer arıyorsanız crop kesimli askılı siyah büstiyere mutlaka bakmanızı öneririz. Vücudu saran yapısıyla hatlarınızı ortaya çıkaracak olan bu büstiyer, U şeklindeki yakasıyla son derece modern bir tarza sahip. Zevkinize uygun zincir kolyeler ve chokerlarla çok şık duracak büstiyerin altına yüksek bel bir jean giyerek spor blazer ceketinizle kombinleyebilirsiniz. Postal tarzında topuklu botlar tercih ederek gösterişinizi stilinize yansıtabilirsiniz.

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3. Hem günlük hem iş kombinleri için ideal bir ceket!

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Hem günlük giyimde hem iş kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz Pieces Blazer Ceket, jeanlerin yanı sıra kumaş pantolon ve mini eteklere de çok yakışacak bir parça. İçine giyeceğiniz sade bir büstiyerle günlük bir tarz yakalayabileceğiniz gibi daha hareketli bir büstiyerle birleştirerek bir gece kombini oluşturabilirsiniz. Rahat bir kesimi olan siyah renkli blazer ceket, dirsek altında biten kolları ile modern bir tasarıma sahip. Kalıbı ile rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan bu ceket, gardırobunuzun joker parçalarından biri olabilir!

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4. Straplez büstiyerlerle her daim çok şık...

Dekolte sevenlerin gönlüne taht kuracak Arzulica Straplez Büstiyer'i rahat kesim blazer ceketinizle kombinleyerek spor ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Siyah dar bir pantolon veya jeanin üzerinde çok hoş duracak bel bağcıklı straplez büstiyeri, önemli bir davete katılırken kullanabileceğiniz gibi güzel bir restoranda katılacağınız yemeğe giderken de tercih edebilirsiniz. Vücudu sıkı bir şekilde saran straplez büstiyerinizi hareketli kolyelerle kombinleyerek tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

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5. Tek düğmeli harika bir blazer!

Kırmızı gibi çarpıcı ve iddialı renkleri kombinlemeyi sevenlerdenseniz Frolada tek düğmeli kırmızı blazer cekete mutlaka göz atmanızı öneririz. Günlük giyimde tarzınıza şıklık katacak ve dikkatleri üzerinize çekecek ceketi, dar bir jeanle ve stilettolarla kombinleyerek son derece havalı bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca mom jeanlerinizin üzerinde kullanarak daha spor bir stil ortaya koyabilirsiniz. İçine tercih edeceğiniz siyah bir büstiyerle mükemmel bir uyum yakalayacak bu kırmızı blazer ceketi, soğuk suda elinizde yıkamanızı ve asarak kurutmanızı öneririz.

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6. Spor parçalara bile uyum sağlayacak şık bir model!

Woboren markasının korse büstiyeri, spor parçalarla kombinleyerek günlük giyiminize şıklık katabileceğiniz veya bir partiye giderken rahatlıkla tercih edebileceğiniz çok yönlü bir parça. Göbek kısmını açıkta bırakan kesimi ve çapraz askılarıyla etkileyici bir görünümü olan büstiyer, ayarlanabilir askıları sayesinde her vücut tipine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Woboren Büstiyer'i rahat kesim bir blazer ceket, dar bir jean ve stilettolarla kombinleyerek göz alıcı bir stile sahip olabilirsiniz. Büstiyerin formunun bozulmaması için çamaşır makinesinde yıkanmaması gerektiğini belirtelim.

Woboren Çapraz Kesim Korse Büstiyer'i incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

7. Kareli desen sevenlere özel!

Klasikleşmiş kareli desenleri seviyorsanız bej renkli Sparkz Blazer Ceket tam size göre! Her iki yanında ikişer düğmesi ve cep detayı bulunan ceket, rahat kesimiyle günlük giyiminiz için ideal. İçine sade ve spor bir büstiyer tercih ederek hoş bir tarz elde edebileceğiniz ceketi jeanler, miniler ve pantolonlarınızla kombinleyebilirsiniz. Günlük giyime olduğu kadar ofis stilinize de uyum sağlayacak ceketi, spor parçalarla daha spor bir hale getirebileceğiniz gibi şık detaylarla daha havalı bir görünüm yakalayabilirsiniz.

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8. Sırt dekoltesi sevenler için harika bir seçim!

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Skinny jeanler, kumaş pantolonlar veya minilerin üzerine giyeceğiniz siyah oversize blazer ceketinizin içine bu yeşil renkli saten büstiyeri giyerek efor sarf etmeden şık bir kombin yaratabilirsiniz. Sırt dekoltesi ile dikkat çekmesinin yanı sıra degaje yakasıyla da iddiasını konuşturan büstiyeri, tarzınıza ve zevkinize uygun kolyeler ve chokerlarla kombinleyerek görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Güzel bir restoranda davete katılırken rahatlıkla tercih edebileceğiniz yeşil renkli saten büstiyeri ceketlerinizin içinde her mevsim kullanabilirsiniz.

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9. Gold detaylar...

Blazer-büstiyer kombinlerinizde tereddütsüz kullanabileceğiniz bir blazer ceket arıyorsanız Select Moda markasının siyah renkli ceketine göz atmalısınız. Ön tarafında 4 adet, kollarında ise üçer tane bulunan gold renkli düğmeleriyle zarif bir görünüme sahip olan blazer ceketi, siyah kumaş bir pantolonla takım olarak kullanabileceğiniz gibi dar jeanlerinizle de kombinleyebilirsiniz. İçine tercih edeceğiniz bir büstiyerle hem şık hem havalı bir stil yaratabileceğiniz ceket, günlük stilinize olduğu kadar ofis stilinize de uyum sağlayacak.

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10. Gece kombinlerinin vazgeçilmez parçası!

Gece kombinlerinde kullanabileceğiniz bir büstiyer ihtiyacınız varsa Trendyolmilla markasının straplez büstiyeri sizin için biçilmiş bir kaftan! Balenleri sayesinde vücudunuza fit bir şekilde oturacak bu büstiyeri, arkasındaki fermuarı sayesinde kolay bir şekilde giyip çıkarabilirsiniz. Yüksek bel dar pantolon ve jeanlerle çok şık duracak straplez büstiyeri siyah blazer ceketinizle kombinleyebilir, zevkinize uygun kolyelerle stilinizi tamamlayabilirsiniz. Omuzlarınızı açıkta bırakarak çekici bir hava yakalamanızı sağlayacak bu harika parçaya mutlaka bir şans verin!

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