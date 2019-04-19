KADIN

Her olayın bir anlamı ve dili var! Regl döneminde neler oluyor?

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 19.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Regl döneminde vücudumuzda birçok değişiklik meydana gelir. Hormonlarımız duygusal durumumuzdan tutun, bağırsaklarımıza kadar bizi yönetebiliyor. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında regl döneminde sindirim sistemini ele aldı.

Her olayın bir anlamı ve dili var! Regl döneminde neler oluyor?

Bir anket yapsak ve regl döneminde ishal/kabız olanlar kimler diye sorsak herkesin bir cevabı olacaktır. Birçok kadında bu dönemde sindirim sistemi değişiyor peki neden?

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Bağırsak hareketlerindeki değişikliğin baş kahramanı progesterondur. Luteal fazda en yüksek seviyeye ulaşan progesteron bu dönemde kabızlık problemine sebep olabilir. Çünkü progesteron kas gevşetici özellik gösterir ve bağırsaklardaki kasların kasılmasını yavaşlattığı için kabızlık meydana gelir.

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Lifli beslenmek, bol su içmek, meyve ve sebze tüketimini arttırmakta fayda vardır.
Kabızlık gibi ishal de görülebiliyor bu dönemde. Bu durumun da sebebi progesterondur. Reglin hemen öncesinde düşen progesteron, prostaglandinleri salgılar. Kas kasılmalarını uyaran prostaglandinler, organlara yayılabilir. Mesela migren ve ağrılarınızın sebebi de budur. Bağırsakların kasılmasına da sebep olarak ishale sebep olabilir.
Daha antioksidanlı beslenme bu dönem şikayetlerinize iyi gelecektir. Omega-3 kullanabilirsiniz.

Menstrual döngünüzde gerçekleşen her bir olayın bir anlamı ve dili var. Emin olun size bir şeyler anlatmak istiyor. Bedeninizi tanıyıp farkındalık kazanmanız tüm sağlığınız için oldukça önemlidir.

Dyt. Fulya Bozdemir
https://www.instagram.com/dytfulyabozdemir/

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