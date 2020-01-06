Her sabah boyun ağrısıyla kalkıyorsanız...

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ateş Önal, “Günlük hayatı çoğu zaman olumsuz etkileyen boyun ağrıları omurganın kemik ve eklem yapılarından doğabileceği gibi kas, bağlar ve sinirler gibi yumuşak dokulardan da kaynaklanabiliyor. En sık rastladığımız boyun ağrısı nedenini ise yumuşak doku zorlanmaları oluşturuyor” diyor. Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ateş Önal, yaşam kalitesini oldukça düşüren boyun ağrılarının 9 nedenini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KAS ve BAĞ ZEDELENMELERİ

Boyun ağrılarının en sık nedeni olan kas ve bağ zedelenmeleri genellikle boyunu destekleyen kasların aşırı gerilmesi ile ortaya çıkıyor. Ağır kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi, yanlış masa başı çalışması boyun kaslarında spazma neden olabiliyor. Ayrıca yanlış pozisyonda uyuyakalma, yüksek yastık ve kötü seyahat şartları da boyun tutulması ile sonuçlanabiliyor. Kas ve bağ zedelenmelerine bağlı boyun ağrıları çoğu zaman basit tedaviler ile ortadan kaldırılabiliyor.

BOYUN FITIĞI

Boyunda 7 adet omur cismi bulunuyor. Boyun fıtığı her iki boyun omuru arasında yastık görevi yapan jölemsi kıkırdak disk dokusunun omurilik ve kola giden sinirlere doğru taşması sonucu ortaya çıkıyor. Basının büyüklüğü ve etkinliğine göre boyun ve kol ağrısı, kol kaslarında kuvvet kaybı, ellerde his kusuru, uyuşma ve beceriksizlik görülebiliyor. Eğer omuriliğe doğru bası olur ise yürüme zorluğu, bacaklarda kuvvetsizlik ve idrar şikayetleri de tabloya eklenebiliyor.