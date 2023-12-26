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Her sahnesi olay oldu! Kızıl Goncalar'a yeni bir isim daha

26.12.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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Fox Tv'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Kızıl Goncalar ilk bölümleriyle büyük tepki toplamış ve sahneleriyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. RTÜK de gelen şikayetler üzerine inceleme başlatmıştı. Her sahnesi olay olan Kızıl Goncalar'a yeni bir isim daha katıldı.

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın rol aldığı, FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar dizisi yayınlanır yayınlanmaz tepkilerin hedefi olmuş ve yapılan eleştirilerin ardından RTÜK harekete geçmişti. Her sahnesi olay olan dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Mina Demirtaş, Zehra Kelleci ve Esma Yılmaz’ın ardından diziye çok yetenekli genç bir yıldız dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Can Kızıltuğ diziye doktor Levent’in kızı Mira’nın okuldan arkadaşı rolüyle katılacak.

Can Kızıltuğ 1

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

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KIZIL GONCALAR DİZİSİ KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

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