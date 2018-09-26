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Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 10:36 | Son Güncelleme

Antalya'da kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen A.Ö.'nün öz kızını 4 yıl boyunca istismar ettiği iddia edildi. 13 yaşındayken babası ile birlikte evde alkol aldıklarını söyleyen M.Ö.'nün “Babam yatmak için yanına çağırdı. Ben de yanına yatınca üzerime geldi. Ancak uzaklaştıramadım. Ayda iki veya üç kez babam beni farklı evlere götürüp taciz etti." sözleri kan dondurdu. Baba ise kızının kendisinden öç almak için iftira attığını söyledi

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Antalya'da M.Ö. (18), kadınlara fuhuş yaptıran babası A.Ö.'nün (45), 4 yıl boyunca kendisine silah zoruyla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan A.Ö., kızının öç alma duygusuyla suç isnat ettiğini öne sürdü.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen yıl Aralık ayında polise giden M.Ö., öz babası A.Ö'nün, kendisine 2013 ile 2017 yılları arasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BABAM YANINA YATINCA ÜZERİME GELDİ'

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen hafta görülen ilk duruşmaya, çocuğun cinsel istismarı, silah zoruyla hürriyetinden yoksun kılma, alt soya karşı işlenen suçtan 90 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan A.Ö., mağdur M.Ö. ve taraf avukatları katıldı. Adli Görüşme Odası'nda psikolog eşliğinde ifadesi alınan M.Ö., başından geçenleri anlattı. 2013 yılında 13 yaşındayken babası ile birlikte evde alkol aldıklarını söyleyen M.Ö., “Babam yatmak için yanına çağırdı. Ben de yanına yatınca üzerime geldi. Ancak uzaklaştıramadım. Babam bana, 'Sakın kimseye söyleme, böyle bir şey olmadığını düşüneceksin. Eğer birinden duyarsam, seni de kendimi de öldürürüm' diyerek tehdit etti" dedi.

Bababının cinsel istismarının 4 yıl boyunca devam ettiğini ağlayarak anlatan M.Ö., şunları söyledi:

"Ayda iki veya üç kez babam beni farklı evlere götürüp taciz etti. Hatta birkaç kez üzerinde taşıdığı tabancayı bana doğrultarak, 'Seni vururum. Silahı gördün değil mi, seni öldürürüm' diyerek tehditlerini sürdürdü. Ben de cinsel saldırılarına ve tehditlere dayanamayarak şikayetçi oldum."

Savunma için mahkemeden süre isteyen A.Ö. ise başsavcılığa verdiği ifadesinde, kendisinin kadınlara fuhuş yaptırdığını ve ceza aldığını belirterek, "Sosyal çevrem itibariyle kızımın zarar görmemesi için onunla ilgilenemedim. Ondan uzak durdum. Bu nedenle kızım öç alma duygusuyla bana haksız yere suç isnat etmektedir" dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istismar fuhuş Antalya

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