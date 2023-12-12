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  4. Her satırı korkunç! Doğa yürüyüşüne çıkan kadına kabusu yaşattı

Her satırı korkunç! Doğa yürüyüşüne çıkan kadına kabusu yaşattı

12.12.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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Antalya'da doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G., kabusu yaşadı. E.G., eşinin yanından ayrılıp fotoğraf çekmeye gittiği sırada bir erkeğin saldırısına uğradı. Saldırgan, kadını boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştı. Çığlıkları duyan eşi S.G., olay yerine gelip kadını kurtarırken, saldırgan ormana kaçtı. Polis, kimliğini belirlediği saldırgan Ö.D.'yi (64) yakalamak için çalışma başlattı. Polisin her yerde aradığı Ö.D.'nin suç dosyası ise kabarık çıktı. İşte detaylar...

Her satırı korkunç! Doğa yürüyüşüne çıkan kadına kabusu yaşattı

Rus asıllı Türk vatandaşı E.G., eşi S.G. ile birlikte, 9 Aralık'ta öğle saatlerinde, Kemer ilçe merkezindeki Çalıştepe'ye doğa yürüyüşüne çıktı. Bir süre sonra eşinin yanından ayrılıp fotoğraf çekmek amacıyla uçurumun olduğu noktaya gelen E.G.'nin yanına gelen erkek, kendisiyle konuşmaya çalıştı.

UÇURUMDAN ATMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre, E.G.'nin Rus olduğunu söylemesinin ardından erkek şüpheli, kadına saldırdı. Boğazını sıkıp uçurumdan atmaya kalkışan şüpheliye direnen kadın, çığlık atarak yardım istedi.

ÇIĞLIKLARINI DUYAN EŞİ KURTARDI

Boğuşma sırasında saldırgan, yere düşen E.G.'nin boğazını sıkmayı sürdürdü. Karısının çığlıklarını duyup, olay yerine gelen S.G., saldırgana müdahale etti. Saldırgan olay yerinden uzaklaşıp, ormanda izini kaybettirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

S.G.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. S.G. ve eşi E.G., kendilerine saldıran şüpheliden şikayetçi oldu. Bölgedeki incelemede saldırganın kaçarken düşürdüğü poşette kimlik ve birkaç vesikalık fotoğraf bulundu. İncelemede saldırganın Ö.D. olduğu tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Antalya Huzurevi'nde kaldığı fakat bir süredir buraya uğramadığı belirlenen Ö.D.'nin, daha önce 'Canavarca hisle öldürme', 'Zorla ırza geçmek' ve 'Suç delilini karartmak amacıyla öldürmek' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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antalya kadına şiddet
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