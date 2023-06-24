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Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi... Maskesiyle boğup cesedini bavula koydu

24.06.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 yaşındaki Muhammed Arslan, İngiltere’nin Londra şehrinde üniversite eğitimi almak için giden 21 yaşındaki Hina Bashir'i adım adım takip etti. Pakistan’daki köylerinde beraber yaşayan Arslan, Bashir’i Londra’da buldu ve onun bir sevgilisi olduğunu düşününce genç kızı canice öldürdü.

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi... Maskesiyle boğup cesedini bavula koydu

Pakistan’da matematik ve kuatum fiziği konuları üzerine yüksek lisans derecesinde eğitime sahip olan Bashir, Londra’da eğitim hayatına devam etmek için yeniden üniversiteye kaydoldu. Sosyal medya paylaşımlarınd açık bir şekilde belli etmese de bir sevgilisi olduğunu ima eden Bashir’ın saplantılı aşkı Arslan’ı harekete getirdi. Arslan, Londra’nın Ilford bölgesindeki Bashir’in dairesine gelerek genç kıza saldırdı.

CESEDİ PARÇALARA AYIRIP SANAYİ BÖLGESİNE GÖTÜRDÜ

Yüz maskesiyle genç kadının boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini parçalara ayırarak bir bavulun içine yerleştiren Arslan, Upmister yakınlarında bir sanayi bölgesine gitti. İçinde cansız beden parçalarının bulunduğu bavulu çalılıkların arasına bırakıp kaçan Arslan tutuklandı. Birinci derece cinayet ve Bishar’ın cesedi gizleyerek adaleti bozmaktan suçlu bulunan Arslan’ın cezası henüz kesinleşmedi.

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cinayet Londra Pakistan

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