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  4. Her şey abdest alırken oldu, namazdan sonra fark etti! Çeyrek altınlar buhar oldu

Her şey abdest alırken oldu, namazdan sonra fark etti! Çeyrek altınlar buhar oldu

12.05.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te cami avlusunda abdest alan Ömer Ak, 4 çeyrek altınının çalınmasını namazdan çıkınca fark etti. Namazdan çıkınca ceketini kontrol ettiğinde altınların olmadığını fark eden Ak, polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, caminin güvenlik kamerası kaydını incelediğinde hırsızlık şüphelisini belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Merkez Dervişiye Camii’nde meydana geldi. Emekli öğretmen Ömer Ak, kuyumcudan 4 çeyrek altın aldı. Kuyumcu dükkanından çıktıktan sonra namaz kılmak için camiye gelen Ak, şadırvanda abdest alırken, altınların cebinde olduğu ceketini askıya astı. Bu sırada takip eden hırsızlık şüphelisi, şadırvanda abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp, Ak'ın ceketinin yanına astı.

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ÇEYREK ALTINLARI ALIP CEKETİNE KOYDU

Şüpheli, el çabukluğuyla Ak'ın ceketinin cebinde bulunan, içinde 4 çeyrek altının olduğu kutuyu alarak, kendi ceketinin cebine koydu. Şüpheli, daha sonra abdest almadan camiden ayrıldı. Namazdan çıkınca ceketini kontrol ettiğinde altınların olmadığını fark eden Ak, polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, caminin güvenlik kamerası kaydını incelediğinde hırsızlık şüphelisini belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı.

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Gündüz dilencilik, gece hırsızlık... Görüntüleri izleyince hemen tanıdılarGündüz dilencilik, gece hırsızlık... Görüntüleri izleyince hemen tanıdılar

(DHA)

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Gaziantep
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