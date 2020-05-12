Her şey mahvolabilir! Bu hareketleri ilk buluşmada kesinlikle yapmayın!

Günümüzde yeni insanlarla tanışmak, sosyal paylaşım siteleri sayesinde her ne kadar kolaylaşmış olsa da bu tanışıklığı bir adım öteye götürüp onu bir ilişkiye çevirmek her zaman aynı şekilde kolay olmuyor. Karşınızdakini tanımanız, onunla anlaşmanız gerekiyor. Bunu sağlamanın en önemli yolu ise harika bir buluşmadan geçiyor. Peki, randevunuzu güzel bir şekilde geçirmek için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Detaylar yazımızda!
Buluşmaya geç kalmayın
Henüz buluşmanın başındayken kötü bir izlenim vermek istemiyorsanız randevunuza kesinlikle geç gitmemelisiniz. Böyle bir durumda karşınızdaki kişi onu önemsemediğinizi ve ona saygı duymadığınızı düşünebilir.
Buluşmaya bakımsız bir halde gitmeyin
Kimse karşısında saçları, sakalları birbirine karışmış, dişlerini fırçalamamış ve kıyafetleri ütüsüz birini görmek istemez. Bu durum tabii ki ilk buluşma için de geçerli! Hazırlanmak için gerekli vakti ayırın ve buluşmaya bakımlı bir şekilde gitmeyi ihmal etmeyin.
Sürekli kendiniz hakkında konuşmayın
Elbette bu ilk buluşma, kendinizi anlatmanız için çok önemli bir fırsat; ancak bu sırada karşınızdaki kişiyi de tanımanız gerektiğini unutmayın. Sürekli kendinizden bahsetmek yerine buluştuğunuz kişiye soru sorarak onun da kendini anlatmasına izin verin. Ayrıca daha ilk buluşmada tüm hayatınızı anlatmanız, hoşlandığınız kişinin sizi merak etmesine engel olacaktır.
Konuyu evliliğe ve çocuk sahibi olmaya getirmeyin
İster olumlu ister olumsuz yönde olsun, ilk buluşmada kesinlikle evlilik ve çocuk konusunu açmayın. Daha en başta bu ciddi meselelerden konuşmak, karşınızdakinin gerilmesine ve bu yüzden ikinci bir randevudan uzak durmak istemesine sebep olabilir.
Buluşmaya arkadaşlarınızı davet etmeyin
Eğer bu önceden kararlaştırdığınız bir şey değilse ilk buluşmaya arkadaşlarınızı davet etmeniz, karşınızdaki kişi üzerinde olumsuz bir etki bırakmanıza yol açar. Birbirinizi daha iyi tanımak, aranızda bir uyumun olup olmadığını görmek için çıkacağınız randevu, yanınızda arkadaşlarınız varken amacından sapar ve karşınızdakinin yalnız hissetmesine sebep olabilir.
Sürekli telefonunuza bakmayın
Eğer çok acil bir durum yoksa biriyle buluştuğunuzda telefonunuzla ilgilenmeniz oldukça kaba bir davranıştır ve karşınızdaki kişinin sizden soğumasına sebep olabilir. Ortam gerginse ve muhabbet sarmadıysa bile telefonunuzla uğraşmak yerine kibarca buluşmayı sonlandırmak daha uygun bir davranış olur.
Eski sevgililerinizden bahsetmeyin
İlk buluşmanın kırmızı çizgisi tabii ki geçmiş aşklar! Eski sevgiliniz hakkında olumlu konuşmanız ayrı, olumsuz konuşmanız ise apayrı bir dert olacağı için ilk buluşmada bu konudan kesinlikle uzak durmalısınız.
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