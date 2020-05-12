Her şey mahvolabilir! Bu hareketleri ilk buluşmada kesinlikle yapmayın!

Günümüzde yeni insanlarla tanışmak, sosyal paylaşım siteleri sayesinde her ne kadar kolaylaşmış olsa da bu tanışıklığı bir adım öteye götürüp onu bir ilişkiye çevirmek her zaman aynı şekilde kolay olmuyor. Karşınızdakini tanımanız, onunla anlaşmanız gerekiyor. Bunu sağlamanın en önemli yolu ise harika bir buluşmadan geçiyor. Peki, randevunuzu güzel bir şekilde geçirmek için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Detaylar yazımızda!

İLK BULUŞMADA YAPILMAMASI GEREKENLER

Buluşmaya geç kalmayın

Henüz buluşmanın başındayken kötü bir izlenim vermek istemiyorsanız randevunuza kesinlikle geç gitmemelisiniz. Böyle bir durumda karşınızdaki kişi onu önemsemediğinizi ve ona saygı duymadığınızı düşünebilir.

Buluşmaya bakımsız bir halde gitmeyin

Kimse karşısında saçları, sakalları birbirine karışmış, dişlerini fırçalamamış ve kıyafetleri ütüsüz birini görmek istemez. Bu durum tabii ki ilk buluşma için de geçerli! Hazırlanmak için gerekli vakti ayırın ve buluşmaya bakımlı bir şekilde gitmeyi ihmal etmeyin.

Sürekli kendiniz hakkında konuşmayın

Elbette bu ilk buluşma, kendinizi anlatmanız için çok önemli bir fırsat; ancak bu sırada karşınızdaki kişiyi de tanımanız gerektiğini unutmayın. Sürekli kendinizden bahsetmek yerine buluştuğunuz kişiye soru sorarak onun da kendini anlatmasına izin verin. Ayrıca daha ilk buluşmada tüm hayatınızı anlatmanız, hoşlandığınız kişinin sizi merak etmesine engel olacaktır.