Her ten rengine her saç rengi yakışmıyormuş! Ten renginize göre hangi saç rengini seçmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Saçlarınızı değiştirmek heyecanlı olduğu kadar riskli bir girişim. Hayalini kurduğunuz saç rengine kavuşacağınızı umarak kuaföre gidiyor ama hayal kırıklığına mı uğruyorsunuz? Bunun sebebi seçtiğiniz saç renginin ten renginizle uyumlu olmaması olabilir! Gelin, hangi ten rengine hangi saç rengi daha çok yakışır inceleyelim.

BEYAZ TENLİLER SAÇ RENGİ SEÇERKEN BİRAZ DAHA ŞANSLI

Beyaz bir tene, kaşlara ve açık renk gözlere sahipseniz fazla endişelenmenize gerek yok. Mor, mavi, yeşil gibi renkler denemek istiyorsanız cesur davranabilirsiniz. Koyu saç rengi tonları yüzünüzü daha çok ortaya çıkarabilir. Sarı, küllü kumral, kızıl, turuncu gibi renkleri de tercih edebilirsiniz. Fakat koyu renk kaşlara sahipseniz bu renkleri kullanırken kaş renginizi de açmanızda fayda var.

BUĞDAY TENLİLER İÇİN KAHVE TONLARI

Kahve ve çikolata tonları, buğday bir tene sahipseniz size çok yakışacak. Özellikle açık kahve, ela, bal rengi gözlere sahipseniz gözlerinizle aynı renklerdeki kahve, karamel tonlarını rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tek ve düz renk saçlar istemiyorsanız karamel, küllü sarı renklerinde ombre veya ışıltı yaptırıp saçlarınıza farklı bir hava katabilirsiniz. Açık ten rengine sahip kadınlar gibi buğday ten rengine sahip olanlar da renkli saçları tercih edebilirler. Özellikle pembe, pembeye kaçan lila tonları ten renginizi daha canlı gösterebilir. Koyu ve kahvemsi turuncu renkleri de yakışabilir. Ancak çok canlı kızıl veya parlak kırmızı renkleri tercih etmemelisiniz.

ESMER TENLER İÇİN ÇİKOLATA TONLARI VE SİYAH

Esmer bir tene sahipseniz siyah saç rengini her zaman tercih edebilirsiniz. Siyahtan sıkıldıysanız koyu çikolata tonlarını ve daha açık tonlarda ışıltı ve balyaj uygulamalarını beraber de deneyebilirsiniz. Bu işlemler kahverengi saça çok yakışsa da siyah saç renginde pek istediğiniz gibi durmayabilir. Kızıl saç rengi esmer kadınlar tarafından çok tercih edilmese de doğru tonları seçtiğinizde muhteşem görünmeniz mümkün. Koyu, kahveye kaçan kızıl tonları tercih edebilirsiniz ancak açık kızıl ve turuncu tonlarından uzak durmanız daha uygun.



