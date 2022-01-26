KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Her ten rengine her saç rengi yakışmıyormuş! Ten renginize göre hangi saç rengini seçmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Her ten rengine her saç rengi yakışmıyormuş! Ten renginize göre hangi saç rengini seçmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

26.01.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konu saçlar olunca değişiklik yapmayı çoğu kadın seviyor. Esmerseniz sarışın, sarışınsanız kızıl saç rengine özeniyor ya da pembe, mavi gibi farklı renklerde saçlar da denemek istiyor olabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Hangi saç rengi size daha uygun? Ten renginize göre saç rengi seçimi tüyoları yazımızda.

Her ten rengine her saç rengi yakışmıyormuş! Ten renginize göre hangi saç rengini seçmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Saçlarınızı değiştirmek heyecanlı olduğu kadar riskli bir girişim. Hayalini kurduğunuz saç rengine kavuşacağınızı umarak kuaföre gidiyor ama hayal kırıklığına mı uğruyorsunuz? Bunun sebebi seçtiğiniz saç renginin ten renginizle uyumlu olmaması olabilir! Gelin, hangi ten rengine hangi saç rengi daha çok yakışır inceleyelim.

BEYAZ TENLİLER SAÇ RENGİ SEÇERKEN BİRAZ DAHA ŞANSLI

Beyaz bir tene, kaşlara ve açık renk gözlere sahipseniz fazla endişelenmenize gerek yok. Mor, mavi, yeşil gibi renkler denemek istiyorsanız cesur davranabilirsiniz. Koyu saç rengi tonları yüzünüzü daha çok ortaya çıkarabilir. Sarı, küllü kumral, kızıl, turuncu gibi renkleri de tercih edebilirsiniz. Fakat koyu renk kaşlara sahipseniz bu renkleri kullanırken kaş renginizi de açmanızda fayda var.

BUĞDAY TENLİLER İÇİN KAHVE TONLARI

Kahve ve çikolata tonları, buğday bir tene sahipseniz size çok yakışacak. Özellikle açık kahve, ela, bal rengi gözlere sahipseniz gözlerinizle aynı renklerdeki kahve, karamel tonlarını rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tek ve düz renk saçlar istemiyorsanız karamel, küllü sarı renklerinde ombre veya ışıltı yaptırıp saçlarınıza farklı bir hava katabilirsiniz. Açık ten rengine sahip kadınlar gibi buğday ten rengine sahip olanlar da renkli saçları tercih edebilirler. Özellikle pembe, pembeye kaçan lila tonları ten renginizi daha canlı gösterebilir. Koyu ve kahvemsi turuncu renkleri de yakışabilir. Ancak çok canlı kızıl veya parlak kırmızı renkleri tercih etmemelisiniz.

ESMER TENLER İÇİN ÇİKOLATA TONLARI VE SİYAH

Esmer bir tene sahipseniz siyah saç rengini her zaman tercih edebilirsiniz. Siyahtan sıkıldıysanız koyu çikolata tonlarını ve daha açık tonlarda ışıltı ve balyaj uygulamalarını beraber de deneyebilirsiniz. Bu işlemler kahverengi saça çok yakışsa da siyah saç renginde pek istediğiniz gibi durmayabilir. Kızıl saç rengi esmer kadınlar tarafından çok tercih edilmese de doğru tonları seçtiğinizde muhteşem görünmeniz mümkün. Koyu, kahveye kaçan kızıl tonları tercih edebilirsiniz ancak açık kızıl ve turuncu tonlarından uzak durmanız daha uygun.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Hem saçlarınız hem cildiniz için...Hem saçlarınız hem cildiniz için...
Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu paylaşımına MHP'den şok tepki! "Nasıl öteceğini iyi bil yoksa..."

İmamoğlu paylaşımına MHP'den şok tepki! "Nasıl öteceğini iyi bil yoksa..."

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Lezbiyenlik yorumu! ''Delikanlı olduğum için..''

Lezbiyenlik yorumu! ''Delikanlı olduğum için..''

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Aradan geçen 26 yıla rağmen hâlâ çok güzel

Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Aradan geçen 26 yıla rağmen hâlâ çok güzel

Nostalji kokulu bir gün! Dikkatinizin dağılmasına müsaade etmeyin

Nostalji kokulu bir gün! Dikkatinizin dağılmasına müsaade etmeyin

İlginizi Çekebilir

Temizlerken bu hataya düşmeyin! Sıcak suyla yıkarsanız...

Temizlerken bu hataya düşmeyin! Sıcak suyla yıkarsanız...

Tam mevsim geçişine uygun 300 TL altı kısa bot modelleri

Tam mevsim geçişine uygun 300 TL altı kısa bot modelleri

Hep klasik kesim montlar giymekten sıkılanlar için panço önerileri

Hep klasik kesim montlar giymekten sıkılanlar için panço önerileri

3 günde 2 kilo verdiren diyet!

3 günde 2 kilo verdiren diyet!

Bu öneriler özellikle gece kombinlerinde çok işinize yarayacak

Bu öneriler özellikle gece kombinlerinde çok işinize yarayacak

Lekeleri tamamen yok ediyor! Pirinç ve limon...

Lekeleri tamamen yok ediyor! Pirinç ve limon...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.