Her üç kişiden biri çarşafını yılda yalnızca bir kez yıkıyor

2.000 kişiyle yapılan bir araştırmanın sonucu, temizlik alışkanlıklarındaki tuhaflıkları ortaya çıkardı. Katılımcıların %30’u çarşaflarını yılda bir kez ya da birden daha az temizlediğini itiraf ederken, %38’i da paltolarını nadiren yıkadığını söyledi.

Katılımcıların %36’sı battaniye ve yorganlarını yılda bir kez yıkadığını, %33’ü de yastık kılıflarını yılda bir kez yıkadığını itiraf etti.

Katılımcıların %18’i pantolonlarını yılda yalnızca bir kez yıkadığını söylerken, %13’ü de kapüşonlu üstlerini yılda yalnızca bir kez yıkadığını belirtti.

Daily Mail’e konuşan Doktor Aragona Guiseppe, nevresimlerin her hafta temizlenmesi gerektiğini söyleyerek “Nevresimlerin düzenli olarak temizlenmesi hem genel temizlik açısından hem de sağlığımız açısından çok önemlidir. Eğer bu tür eşyalar temizlenmezse enfeksiyon riski oluşabilir” dedi.



Dr. Guiseppe “Kirli çarşaf ve yastık kılıflarındaki bakteriler cildinize geçerek sivilce ve diğer cilt problemlerine yol açabilir” dedi.

Araştırmayı gerçekleştiren Hammonds Furniture adlı markanın ürün müdürü Kristy Oakes ise Daily Mail’e “Bu tür şeyleri önerilen sıklıkta temizlemek için kendinize haftalık program yapın ve buna sadık kalmaya çalışın. Evden çalışıyorsanız dahi, her gün temiz giysiler giymeye çalışın ve yatağınızı temiz tutun” dedi.