Her yaştan kadının sorunu: Mesane Sarkması

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, hemen hemen her yaştan kadının baş belası haline gelen mesane sarkması hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Mesane sarkmasının en önemli belirtisi olan idrar kaçırma, menopoz sonrasında çoğu kadın için normalleşmiş bir durum olduğu için kolayca görmezden gelinir. Ancak idrar kaçırma kesinlikle bir kader değil belirtidir.

İLERİ BOYUTLARA GELENE KADAR FARK EDİLMEYEBİLİR

Yaşa, şeker hastalığına ve menopoza bağlı idrar kaçırma hikayeleri çok sık anlatıldığından, kadınlar arasında normalleşen bu durum göz ardı edildiği de göz önüne alınırsa, mesane sarkması ileri boyutlara gelene kadar fark edilmeyebilir.

Ancak genç yaştaki kadınlarda idrar kaçırma varsa bu durumu göz ardı etmemek ve mesane ya da rahim sarkması ihtimaline karşı mutlaka bir uzmana görünmek faydalı olacaktır.

İDRAR KAÇIRMA KADER DEĞİL!

Çoğu kadının, özellikle de menopoza girenlerin idrar kaçırma sorunlarını kabullendiğinden bahsettik. Bu kabulleniş oldukça yanlış bir yaklaşım olmakla beraber kişinin yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyen bir durum.