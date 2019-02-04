Her yaştan kadının sorunu: Mesane Sarkması

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, hemen hemen her yaştan kadının baş belası haline gelen mesane sarkması hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Mesane sarkmasının en önemli belirtisi olan idrar kaçırma, menopoz sonrasında çoğu kadın için normalleşmiş bir durum olduğu için kolayca görmezden gelinir. Ancak idrar kaçırma kesinlikle bir kader değil belirtidir.
İLERİ BOYUTLARA GELENE KADAR FARK EDİLMEYEBİLİR
Yaşa, şeker hastalığına ve menopoza bağlı idrar kaçırma hikayeleri çok sık anlatıldığından, kadınlar arasında normalleşen bu durum göz ardı edildiği de göz önüne alınırsa, mesane sarkması ileri boyutlara gelene kadar fark edilmeyebilir.
Ancak genç yaştaki kadınlarda idrar kaçırma varsa bu durumu göz ardı etmemek ve mesane ya da rahim sarkması ihtimaline karşı mutlaka bir uzmana görünmek faydalı olacaktır.
İDRAR KAÇIRMA KADER DEĞİL!
Çoğu kadının, özellikle de menopoza girenlerin idrar kaçırma sorunlarını kabullendiğinden bahsettik. Bu kabulleniş oldukça yanlış bir yaklaşım olmakla beraber kişinin yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyen bir durum.
Yaşınız kaç olursa olsun idrar kaçırmanın kader olmadığını ve mutlaka tedavi edilebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. İdrar kaçırma doğum, doğuma bağlı meydana gelen yırtıklar, yaşlanma, fazla kilo, genetik faktörler, çoklu doğum, kabızlık veya astım, bronşit gibi bölgedeki kasları zorlayacak kronik rahatsızlıklara bağlı meydana gelebilir. Bu nedenle ne olursa olsun idrar kaçırma sorunu olan her kadının doktora gitmesinde fayda vardır.
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Kadınların idrar kaçırma sorununu kabullenmesi, bu durumdan dolayı utanç yaşaması ve idrar kaçırma sorununu normalleştirmesi sıkça görülen bir sorun. Her kadın konforlu bir yaşamı hak ettiğini kesinlikle aklından çıkarmamalı.
İdrar kaçırma sebebiyle doktora gitmek ilk bakışta utanç kaynağı olarak gözükse de doktorların hastalıkları tedavi etmek ve kişilerin daha iyi bir hayat yaşamalarını sağlamak amacına sahip oldukları unutulmamalı. İdrar kaçırma, mesane ya da rahim sarkması hiçbir kadının kaderi değildir.
Özellikle de başlangıç seviyesinde teşhis edilen bu sorunlar kolay bir şekilde tedavi edilir. İlerleyen durumlarda vajina açıklığından sarkan dokular iç çamaşırına sürtünme sebebiyle bile günlük hayatı çekilmez hale getireceği için uzun vadede zaten doktora gitmek zorunda kalacağınızı göz önünde bulundurarak zamanında hareket etmeye özen göstermelisiniz.
Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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