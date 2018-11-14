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Her yere 12 oyuncak bebeğiyle gidiyor! Herkes onu konuşuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

İngiltere bu kadını konuşuyor. Bugüne kadar insana benzeyen 12 oyuncak bebeğe 5 bin sterlin harcadığını açıklayan kadın, romantik randevulara bile bebekleriyle gittiğini söyledi.

Her yere 12 oyuncak bebeğiyle gidiyor! Herkes onu konuşuyor

Natasha Harridge isimli 19 yaşındaki kadın, 13 yaşından bu yana oyuncak bebeklere takıntılı olduğunu söylüyor.

Genç kadın bu oyuncak bebeklerin onun hayatının zor dönemlerinde terapi vazifesi gördüğünü söylerken, bebeklere olan ilginin de bir çeşit sorumluluk olduğunu ve onlara bakmanın sorumluluk
kazandırdığını söylüyor.

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BEBEKLERİ SÜPERMARKETE GÖTÜRÜYOR

Genç kadın, oyuncak bebekleri bebek arabasına koyarak, şaşkın bakışların arasında süpermarkete gittiğini söyledi.

Natasha "Bazıları bebeklerin kaç yaşında olduğunu sordu, bazıları ise merakını gizleyemedi' diyor.

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Genç kadın, eski erkek arkadaşıyla iki yıl birlikte olduğunu ve bebeklerle hiçbir sorunu olmadığını, hep birlikte dışarı çıkabildiklerini söyledi.

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ARKADAŞ KALMAYA KARAR VERMİŞLER

İngiltere bu kadını konuşuyor. Bugüne kadar insana benzeyen 12 oyuncak bebeğe 5 bin sterlin harcadığını açıklayan kadın, romantik randevulara bile bebekleriyle gittiğini söyledi.

Natasha yeni bir romantik buluşma için bebeği Lucas'la Birmingham'a gittiğini, buluşmanın güzel geçtiğini ancak arkadaş kalmaya karar verdiklerini söyledi.

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