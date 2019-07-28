Her zaman beğenildi! Peki kıvrımlı kalçalar gerçekten ideal mi?

Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen beş yıllık bir çalışma, vücut yağlarıyla ilgili daha önce görülmemiş bir ayrıntı ortaya koydu. KLF14 geni taşıyan kişilerde diyabet riski yüksek olabilir. Bu gen kan şekeri kontrolünü etkileyen yağ dağılımı ile daha büyük kalçaya neden oluyor.

Jessica Rabbit, Marilyn Monroe, Kim Kardashian ve gösterişli kalçalarıyla ünlü olan kadınlar bu zamana dek en iyi seks sembolleri olarak görüldü. Ancak kıskanılan bu büyük kalçalar kadınlarda tip 2 diyabet riskini artırıyor.

KLF14 geninin yağ hücreleri üzerinde benzersiz bir dramatik etkisi var. Gen, kalçaların daha büyük olmasına neden oluyor bu da kan şekerinin kontrol edilmesini zorlaştırıyor.

Ancak, Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, bu etkinin, geni annelerden devralan kadınlarda görüldüğünü söylüyor. Gen varyasyonu, özellikle karın ve kalça yağ dağılımını etkiliyor.

Araştırmacılar, yağ hücrelerinin oluşturulma biçimindeki bu kusurun, kadın bedenlerinin kan şekerini kullanmada daha fazla sorun yaşadıkları anlamına geldiğini ifade ediyorlar.

Araştırmaya katılan Türk doktor Mete Civelek şöyle konuşuyor: ''Şans eseri, bu genin risk versiyonunu annenizden devralırsanız, tip 2 diyabet için yüksek risk altındasınız demektir. Ancak, bu keşifle diyabet riskini azaltabilecek yöntemler üzerinde çalışıyoruz ”

