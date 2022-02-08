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  4. Her zerresi faydalı! Brokoliyi düzenli tüketmeniz için 10 en önemli neden

Her zerresi faydalı! Brokoliyi düzenli tüketmeniz için 10 en önemli neden

08.02.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Besin değeri bakımından oldukça zengin bir kış sebzesi olan brokoli, kalori oranı düşük seviyelerde olması nedeniyle diyet sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçerdiği sülforafan sayesinde kansere karşı koruyuculuk sağladığı bilinen brokoli, yoğun lif içeriği ile sindirim sistemini de düzenleyebiliyor. Yüksek oranda K vitamini içeren brokolinin kemik, saç ve cilt sağlığı için de önemli faydaları bulunuyor.

Her zerresi faydalı! Brokoliyi düzenli tüketmeniz için 10 en önemli neden

Brokoli özellikle çocuklar tarafından çok sevilmeyen bir sebze olsa da aslında hem çok lezzetli hem de çok faydalı bir sebzedir. Memorial Ataşehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Yağmur Satıroğlu, brokolinin faydaları hakkında bilgi verdi.

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BROKOLİ BESİN DEĞERLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yüksek lif oranına sahip brokoli A ve C vitamininin yanı sıra potasyum, kalsiyum ve demir oranından zengin olan sağlıklı bir kış sebzesidir.

100 gram brokolinin besin değeri şu şekilde sıralanabilir;

Kalori: 26 kcal Günlük Değer: %1.3

Lif: 3.0 g Günlük Değer: %12.0

Karbonhidrat: 2.5 g Günlük Değer: %0.8

Protein: 3.3 g Günlük Değer: %6.6

Yağ: 0.2 g Günlük Değer: %0.3

Kolesterol: 0.0 mg Günlük Değer: %0.0

A Vitamini: 143.0 mg Günlük Değer: %2.9

C Vitamini: 115.0 mg Günlük Değer: %191.7

Potasyum: 373.0 mg Günlük Değer: %10.7

Kalsiyum: 105.0 mg Günlük Değer: %10.5

Demir: 1.3 mg Günlük Değer: %7.2

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TÜM VÜCUT İÇİN ÇOK FAYDALI

  • Brokolonin pek çok hastalığa karşı koruyucu etkisi bulunmakta ve düzenli tüketimi ile birlikte yararları da kısa sürede görülebilmektedir.
  • Brokoli içerisinde yüksek oranda sülforafan barındırmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar sülforafan içeren besinlerin tüketilmesinin kansere karşı önleyici olduğunu ortaya koymaktadır.
  • Brokoli sebzesinin içerisinde yoğun lif olması sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Lifli gıdaların beslenme düzeninde bolca tüketilmesi, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir. Düzenli şekilde lifli gıdaların tüketilmesi, kilo kontrolü bakımından da önemlidir.

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  • Brokoli içerisinde bulunan lutein ve zeaksantin göz sağlığına karşı koruma sağlar. Zeaksantin;  gözü besleyerek dış etkilerin olumsuzluğundan korurken görmeyi güçlendirir. Antioksidan görevi de gören Lutein ise özellikle gözdeki sarı noktayı besler.
  • Brokoli içerisinde K vitamini taşımaktadır. K vitamini kemik yoğunluğunu destekleyerek, sağlam kemik dokusunun oluşmasına olanak sağlar. İçerisinde K vitamini bulunan brokolinin tüketilmesi kemik sağlığı bakımından önemlidir.
  • B vitamini içeren brokoli saç sağlığı bakımından da önemli bir besindir. Hücre yenilenmesinde görev yapan B vitamini saç köklerinin güçlenmesini ve saç hücrelerinin yenilenmesini sağlamaktadır.
  • A ve C vitamini içeren brokoli aynı zamanda antioksidan özelliğinden dolayı vücut direncini artırmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren brokoli özellikle kış hastalıklarına karşı iyi bir kalkan görevini görmektedir.
  • Brokoli içerisinde bulunan çözünebilir lif sayesinde kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
  • Brokoli kalp sağlığını korur. Yüksek lif içeriğinin yanı sıra brokolide kalp sağlığı için gerekli vitaminler de bulunmaktadır. Kan basıncının düzenlenmesinde yardımcı olur. Brokolide bulunan potasyum kan damarlarındaki gerginliğin azaltılmasını sağlayarak kan akışını kolaylaştırır.
  • Brokoli içerisinde bol miktarda krom bulunması kan şekerine iyi gelir.
  • Brokoli cilt sağlığını korur.

BROKOLİ TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT

Brokoli sebzesi pişirilerek tüketilebildiği gibi, çiğ olarak da beslenme düzenine eklenebilir. Pişirme yöntemi olarak haşlama ve buharda pişirme tercih edilebilir. Ancak brokolinin besin değerini kaybetmemesi için buharda pişirilmesi önerilmektedir.

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Brokoli sebzesini tüketilmeden önce yıkanabilir. Bir kap içine su doldurulur. Az miktarda sirke ilave edilen suda brokoli yaklaşık olarak 10 dakika boyunca bekletilir. Sonrasında ise brokoli temiz su ile iyice durulanmalıdır. Bu yöntemi ile brokolinin daha iyi temizlenmesi ve mikroplardan daha iyi arınması sağlanabilir.

BEBEKLERE DE GÜVENLE VERİLEBİLİR

Bebeklerin ilk 6 ay anne sütü ile beslenmesi önerilmektedir. 6 aydan sonra bebeklerde ek gıdalara geçiş yapılır. Brokoli çorbası içerisinde bulundurduğu zengin besin değerleri sayesinde bebekler için ideal bir ek gıda olabilmektedir.


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