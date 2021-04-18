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  4. Hercai yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan her şeye rağmen mutluluğu yakaladı!

Hercai yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan her şeye rağmen mutluluğu yakaladı!

18.04.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai 67. son bölümü ile geçtiğimiz hafta ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkıldı.

Hercai yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan her şeye rağmen mutluluğu yakaladı!

Hercai 67. son bölümü ile ekrandaydı. Dizinin son bölümünde; Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 68. BÖLÜM 1. FRAGMANI

HERCAİ 68. BÖLÜM 2. FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? HERCAİ 67. BÖLÜM ÖZET

Miran, Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? HERCAİ 68. BÖLÜM ÖZET

Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir.

Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar.

Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.


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