Herkes 20 yaş daha genç olduğunu düşünüyor! Ünlü şarkıcı cilt bakımı sırlarını açıkladı...

30 yaşından sonra artık yavaş yavaş önleyici bakım ürünlerinin kullanılması önerilir. 50 yaşından sonra ise hem önleyici hem de koruyucu bir bakım ritüeline geçmeniz gerekir çünkü yılların getirdiği kırışıklık, sarkma ve lekeler çok daha fazladır. Böyle bir düzeni sağlamak ise çok da zor değil. İşte 50 yaş ve üzeri için uygun cilt bakım tavsiyeleri!
Kırışıklık ve lekelerin en büyük sebebi güneşe maruz kalmak! Genç yaşlarda düzenli olarak güneş kremi kullanan kişilerin ileri yaşlarda daha sıkı ve genç bir cilde sahip olduğunu biliyoruz. Fakat güneş kreminin kullanımı yalnızca 20'li yaşlarda değil 50 yaş üzerinde de çok önemli. Hem cilt kanseri gibi riskli cilt rahatsızlıklarından korunmak için hem de bakımlı bir cilde sahip olmak için güneş kremini ihmal etmemelisiniz.
Yüzünüzde var olan leke, kaz ayakları ve kırışıklıklar sizi rahatsız edebilir ama bunların çözümü gizlemekte değil! Bu tarz problemleri gizlemek için kat kat makyajı tercih ettiğinizde cildinize zarar verirsiniz. Problem neredeyse ona uygun bir tedavi tercih etmelisiniz. Bu tedavi bir dermatolog tarafından önerilen ürünler de olabilir, güzellik merkezi bakımı da! Önemli olan problemleri gizlemeye çalışmak yerine zamanında müdahale etmektir.
Yaşlanmayla beraber oluşan cilt problemlerinin çoğu cildin elastikiyetini kaybetmesi ve dış etkenlerle savaşamaz hale gelmesi sebebiyledir. Cildinize elastikiyet kazandırmanın en kolay ve bilinen yolu sudan geçiyor. Her gün mutlaka bol bol su içmelisiniz. Su, siz kısa vadede fark etmeseniz de cildinize canlılık ve ışıltı katar. Cildinize uygun bir nemlendirici tercih ederek cildinizin neme doymasını da sağlamalısınız. Nemlendiricinizin içerisinde su tutucu içerikler olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca, doktorunuz tarafından önerilen vitamin ve mineral takviyeleri de cildinizin sağlıklı görünmesine oldukça fayda sağlar.
Bakım dendiğinde yüz bölgesi akla gelir fakat nedense boyun bölgesi ihmal edilir. Oysaki, gergin ve kırışıksız bir boyun sizi genç gösteren en önemli detaylardan bir tanesidir. Hem yüzün hem de boyun bölgesinin gergin ve sağlıklı olmasını sağlayan yüz yogası pek çok ünlünün genç görünümün sırrı. Üstelik yüz yogası uzun zaman almaz ve özel ekipmanlar gerektirmez. Bu sebeple, evde herkes kolaylıkla yüz yogası hareketlerini uygulayabilir.
Ayrıca, spor yaptığınızda tüm vücudunuz gibi cildiniz de canlanır. Sporu her zaman hayatınızda tutmalısınız!
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