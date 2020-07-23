KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Herkes 20 yaş daha genç olduğunu düşünüyor! Ünlü şarkıcı cilt bakımı sırlarını açıkladı...

Herkes 20 yaş daha genç olduğunu düşünüyor! Ünlü şarkıcı cilt bakımı sırlarını açıkladı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaş ilerlemesiyle birlikte cilt elastikiyetini kaybeder ve kırışıklık gibi bazı cilt problemleri ortaya çıkmaya başlar. Bu sebeple, ilerleyen yaşlarda cilt bakımına daha fazla özen göstermeniz gerekir. 50 yaş ve üzeriyseniz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu cilt bakım önerileri çok işinize yarayacak.

Herkes 20 yaş daha genç olduğunu düşünüyor! Ünlü şarkıcı cilt bakımı sırlarını açıkladı...

30 yaşından sonra artık yavaş yavaş önleyici bakım ürünlerinin kullanılması önerilir. 50 yaşından sonra ise hem önleyici hem de koruyucu bir bakım ritüeline geçmeniz gerekir çünkü yılların getirdiği kırışıklık, sarkma ve lekeler çok daha fazladır. Böyle bir düzeni sağlamak ise çok da zor değil. İşte 50 yaş ve üzeri için uygun cilt bakım tavsiyeleri!

GÜNEŞ KREMİ OLMADAN ASLA!

Kırışıklık ve lekelerin en büyük sebebi güneşe maruz kalmak! Genç yaşlarda düzenli olarak güneş kremi kullanan kişilerin ileri yaşlarda daha sıkı ve genç bir cilde sahip olduğunu biliyoruz. Fakat güneş kreminin kullanımı yalnızca 20'li yaşlarda değil 50 yaş üzerinde de çok önemli. Hem cilt kanseri gibi riskli cilt rahatsızlıklarından korunmak için hem de bakımlı bir cilde sahip olmak için güneş kremini ihmal etmemelisiniz.

PROBLEMLERİ GİZLEMEYİN, ÇÖZÜN!

Yüzünüzde var olan leke, kaz ayakları ve kırışıklıklar sizi rahatsız edebilir ama bunların çözümü gizlemekte değil! Bu tarz problemleri gizlemek için kat kat makyajı tercih ettiğinizde cildinize zarar verirsiniz. Problem neredeyse ona uygun bir tedavi tercih etmelisiniz. Bu tedavi bir dermatolog tarafından önerilen ürünler de olabilir, güzellik merkezi bakımı da! Önemli olan problemleri gizlemeye çalışmak yerine zamanında müdahale etmektir.

CİLDİNİZE ELASTİKİYET KAZANDIRIN!

Yaşlanmayla beraber oluşan cilt problemlerinin çoğu cildin elastikiyetini kaybetmesi ve dış etkenlerle savaşamaz hale gelmesi sebebiyledir. Cildinize elastikiyet kazandırmanın en kolay ve bilinen yolu sudan geçiyor. Her gün mutlaka bol bol su içmelisiniz. Su, siz kısa vadede fark etmeseniz de cildinize canlılık ve ışıltı katar. Cildinize uygun bir nemlendirici tercih ederek cildinizin neme doymasını da sağlamalısınız. Nemlendiricinizin içerisinde su tutucu içerikler olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca, doktorunuz tarafından önerilen vitamin ve mineral takviyeleri de cildinizin sağlıklı görünmesine oldukça fayda sağlar.

YÜZ YOGASI VE SPOR YAPIN!

Bakım dendiğinde yüz bölgesi akla gelir fakat nedense boyun bölgesi ihmal edilir. Oysaki, gergin ve kırışıksız bir boyun sizi genç gösteren en önemli detaylardan bir tanesidir. Hem yüzün hem de boyun bölgesinin gergin ve sağlıklı olmasını sağlayan yüz yogası pek çok ünlünün genç görünümün sırrı. Üstelik yüz yogası uzun zaman almaz ve özel ekipmanlar gerektirmez. Bu sebeple, evde herkes kolaylıkla yüz yogası hareketlerini uygulayabilir.

Ayrıca, spor yaptığınızda tüm vücudunuz gibi cildiniz de canlanır. Sporu her zaman hayatınızda tutmalısınız!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı
Cildi yağlı olanlar için makyaj tüyoları! Meğer çoğu kadın yanlış yapıyormuş...Cildi yağlı olanlar için makyaj tüyoları! Meğer çoğu kadın yanlış yapıyormuş...
Bu doğal tariflerle sinekleri evinizden kovacaksınız! Karanfil, limon, lavanta...Bu doğal tariflerle sinekleri evinizden kovacaksınız! Karanfil, limon, lavanta...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sorunu kökünden çözeceksiniz

Sorunu kökünden çözeceksiniz

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Reklam yıldızları da kullanıyor! İstenmeyen tüylerden kurtaran vazelin ve zerdeçallı 5 tarif...

Reklam yıldızları da kullanıyor! İstenmeyen tüylerden kurtaran vazelin ve zerdeçallı 5 tarif...

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzel oyuncu saç bakımında chia tohumu kullanıyormuş! İşte saçları güzelleştiren o harika teknik...

Güzel oyuncu saç bakımında chia tohumu kullanıyormuş! İşte saçları güzelleştiren o harika teknik...

Bir daha parfüme para vermeyeceksiniz! Evde kendi özel kokunuzu üretmek için...

Bir daha parfüme para vermeyeceksiniz!

Cildi yağlı olanlar için makyaj tüyoları! Meğer çoğu kadın yanlış yapıyormuş...

Cildi yağlı olanlar için makyaj tüyoları! Meğer çoğu kadın yanlış yapıyormuş...

Yüzdeki gözeneklerden doğal yolla kurtulmak çok kolaymış! Gül, maden suyu, yaş maya...

Yüzdeki gözeneklerden doğal yolla kurtulmak çok kolaymış!

Bıyık bölgesindeki kararmalardan bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz! Süt, patates, limon...

Bıyık bölgesindeki kararmalardan kurtulma yolu...

Ünlü oyuncu gözlerini daha büyük göstermek için bunları yapıyormuş! Makyaj sırları ortaya çıktı...

Ünlü oyuncu gözlerini daha büyük göstermek için bunları yapıyormuş! Makyaj sırları ortaya çıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.