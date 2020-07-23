Herkes 20 yaş daha genç olduğunu düşünüyor! Ünlü şarkıcı cilt bakımı sırlarını açıkladı...

30 yaşından sonra artık yavaş yavaş önleyici bakım ürünlerinin kullanılması önerilir. 50 yaşından sonra ise hem önleyici hem de koruyucu bir bakım ritüeline geçmeniz gerekir çünkü yılların getirdiği kırışıklık, sarkma ve lekeler çok daha fazladır. Böyle bir düzeni sağlamak ise çok da zor değil. İşte 50 yaş ve üzeri için uygun cilt bakım tavsiyeleri!

GÜNEŞ KREMİ OLMADAN ASLA!

Kırışıklık ve lekelerin en büyük sebebi güneşe maruz kalmak! Genç yaşlarda düzenli olarak güneş kremi kullanan kişilerin ileri yaşlarda daha sıkı ve genç bir cilde sahip olduğunu biliyoruz. Fakat güneş kreminin kullanımı yalnızca 20'li yaşlarda değil 50 yaş üzerinde de çok önemli. Hem cilt kanseri gibi riskli cilt rahatsızlıklarından korunmak için hem de bakımlı bir cilde sahip olmak için güneş kremini ihmal etmemelisiniz.

PROBLEMLERİ GİZLEMEYİN, ÇÖZÜN!

Yüzünüzde var olan leke, kaz ayakları ve kırışıklıklar sizi rahatsız edebilir ama bunların çözümü gizlemekte değil! Bu tarz problemleri gizlemek için kat kat makyajı tercih ettiğinizde cildinize zarar verirsiniz. Problem neredeyse ona uygun bir tedavi tercih etmelisiniz. Bu tedavi bir dermatolog tarafından önerilen ürünler de olabilir, güzellik merkezi bakımı da! Önemli olan problemleri gizlemeye çalışmak yerine zamanında müdahale etmektir.