Herkes bu cesur anneyi konuşuyor! Hayatta kalabilirdi ama o oğlunu seçti

Nadir görülen ve agresif bir kan hastalığı şekli olan lösemiye daha fazla dayanamayan Brianna Rawlings, 19. yaş gününden sadece birkaç gün sonra öldü.

Genç kadın hastalığa yakalandığında sadece 17 haftalık kamileydi. Rawlings'e hamileliğinin sonlandıralabileceği böylece kendi hayatta kalma şansını artırabileceği bir öneri sunuldu.

Ancak cesur kadın, tedaviyi geciktirerek bebeğinin hayatını kendisinin önüne çıkaran bir seçim yaptı. Ve hayatta kalma şansını etkin bir şekilde yarıya indirdi.

Hamileliğinde inanılmaz vücut ağrıları çeken genç kadın ateşle baş etmek durumundaydı. Fakat bebek, anneden geçebilecek bir enfeksiyonla karşı karşıya kaldıktan sonra üç ay erken doğdu.

Kyden adı verilen bebek 12 gün hayata tutunmayı başardı. Anne tarifsiz acılar yaşadı ama savaşmaya devam etti. Avustralya Sydney'de yaşayan genç kadın içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyordu: ''Çok zor, uzun ve acı verici zamanlar geçirdim. Bu 12 gün hayatımın en özel günleriydi. Onu tuttum, parmaklarını saydım ve karnımdayken konuştuğum gibi onunla konuştum. Kyden artık bizimle değil ama bana devam etme ve bunu yenme gücü verdi.''