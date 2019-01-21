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Herkes bu cesur anneyi konuşuyor! Hayatta kalabilirdi ama o oğlunu seçti

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 16:55 | Son Güncelleme

Kanserle mücadele ederken yeni doğmuş oğlunu yitiren cesur anne, aylar sonra hayatını kaybetti. Ona hamileliği iptal etme ve sağkalım şansını artırma seçeneği verildi. Ancak o oğlunu kaybetmemek için kanser tedavisini ertelemeyi seçti. Kendi hayatı yerine oğlunu seçen genç kadın 19 ay sonra hayatını kaybetti.

Herkes bu cesur anneyi konuşuyor! Hayatta kalabilirdi ama o oğlunu seçti

Nadir görülen ve agresif bir kan hastalığı şekli olan lösemiye daha fazla dayanamayan Brianna Rawlings, 19. yaş gününden sadece birkaç gün sonra öldü.

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Genç kadın hastalığa yakalandığında sadece 17 haftalık kamileydi. Rawlings'e hamileliğinin sonlandıralabileceği böylece kendi hayatta kalma şansını artırabileceği bir öneri sunuldu.

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Ancak cesur kadın, tedaviyi geciktirerek bebeğinin hayatını kendisinin önüne çıkaran bir seçim yaptı. Ve hayatta kalma şansını etkin bir şekilde yarıya indirdi.

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Hamileliğinde inanılmaz vücut ağrıları çeken genç kadın ateşle baş etmek durumundaydı. Fakat bebek, anneden geçebilecek bir enfeksiyonla karşı karşıya kaldıktan sonra üç ay erken doğdu.

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Kyden adı verilen bebek 12 gün hayata tutunmayı başardı. Anne tarifsiz acılar yaşadı ama savaşmaya devam etti. Avustralya Sydney'de yaşayan genç kadın içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyordu: ''Çok zor, uzun ve acı verici zamanlar geçirdim. Bu 12 gün hayatımın en özel günleriydi. Onu tuttum, parmaklarını saydım ve karnımdayken konuştuğum gibi onunla konuştum. Kyden artık bizimle değil ama bana devam etme ve bunu yenme gücü verdi.''

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Yaşadığı travmaya rağmen Rawlings, sağlığının 'hiç olmadığı kadar iyi' olduğunu söyledi. Kan seviyeleri yükselen, günlük geziler için hastaneden ayrılan 19 yaşındaki genç kadının durumu birden bire ağırlaştı. 3 bin dolara mal olan bir ilaç için para toplandı ancak iki enjeksiyondan sonra hastalığa yenik düştü.

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Rawlings'in annesinin Facebook'ta yayınladığı mesaj ise şöyle: 'Sevdiklerinize sarılın ve asla onlara olan sevginizi ifade etmekten vazgeçmeyin.'

LÖSEMİ NEDİR?

Lösemi, genellikle kemik iliğinde başlayan ve yüksek sayıda anormal beyaz kan hücresiyle sonuçlanan bir grup kanserdir. NK Lösemi, kemik iliğinin sağlıklı kan hücreleri üretmesini engelleyen nadir ve agresif bir kan hastalığıdır.

Bu beyaz kan hücreleri tam olarak gelişmemiştir ve patlayıcı maddeler veya lösemi hücreleri olarak adlandırılır.

Agresif NK hücreli lösemi, doğal öldürücü hücrelerin (NK hücreleri) agresif, sistemik çoğalması ve hızla azalan bir klinik seyri olan bir hastalıktır. Ayrıca agresif NK hücreli lenfoma denir.

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Anahtar Kelimeler:
Brianna Rawlings lösemi

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