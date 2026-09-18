Bu yöntemi duyanlar tuvaletlerine tuz döküyor

Sodyum klorür olarak bilinen sofra tuzu, yemeklerde kullanılmasının yanı sıra bazı temizlik uygulamalarında da tercih ediliyor. Tuzun bakterilerin neden olduğu bazı kokuların azaltılmasına yardımcı olabileceği belirtildi.

Bu yöntemi denemek isteyenlerin uygulaması ise oldukça basit. Yatmadan önce tuvalet klozetine yaklaşık yarım su bardağı tuz dökülmesi öneriliyor. Normal sofra tuzu kullanılabileceği gibi daha iri taneli tuzun temizlik açısından tercih edilebileceği belirtildi.

Tuzun klozet içerisinde en az 6 saat, tercihen gece boyunca bekletilmesi gerekiyor.

SABAH HAFİFÇE FIRÇALAMAK GEREKİYOR

Ertesi sabah klozetin içi tuvalet fırçasıyla hafifçe temizleniyor. Ardından sifon çekilerek tuzun ve gevşeyen kalıntıların tamamen giderilmesi sağlanıyor.

Kimyasal oda kokuları kullanmak istemeyenler için ise tuzla birlikte birkaç damla uçucu yağ eklenebileceği aktarılıyor. Böylece temizlik sonrasında banyoda daha hoş bir koku oluşması hedefleniyor.

HER GÜN YAPMAK DOĞRU OLMAYABİLİR

Ancak yöntemin sık uygulanması konusunda farklı görüşler bulunuyor. Bazı önerilerde işlemin haftada bir kez yapılması yeterli görülürken, bazı kaynaklarda daha sık uygulanabileceği belirtildi.

Buradaki en önemli konu ise tuzun tesisat üzerindeki olası etkileri. Tuzun zaman içerisinde bazı metal parçalarda korozyona neden olabileceği ve yoğun miktarda kullanımın yalnızca klozeti değil, tesisat sisteminin diğer bölümlerini de etkileyebileceği konusunda uyarılar bulunuyor.

Bu nedenle yöntemi denemek isteyenlerin her gece uygulamak yerine ölçülü kullanması ve tercihen haftada bir ya da kötü koku yeniden ortaya çıktığında uygulaması önerildi.

KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ SADECE KLOZET OLMAYABİLİR

Kötü koku devam ediyorsa sorunun kaynağı doğrudan klozet olmayabilir. Banyoda kullanılan havlular da zaman içerisinde nem ve bakteriler nedeniyle kötü kokunun kaynağı haline gelebilir.

Özellikle uzun süre nemli kalan ve yeterince kurutulmayan havlular, banyoda fark edilmesi zor bir koku oluşturabilir. Bu nedenle klozet temizliğinin yanı sıra havluların düzenli olarak yıkanması ve tamamen kurutulması da önem taşıyor.

Kısacası, mutfakta bulunan tuz bazı durumlarda banyodaki kötü kokuların azaltılmasına yardımcı olabilecek pratik bir yöntem olarak öne çıkıyor. Ancak tesisat üzerindeki olası etkileri nedeniyle ölçülü kullanılması ve günlük bir temizlik rutini haline getirilmemesi daha temkinli bir yaklaşım olarak değerlendirildi.