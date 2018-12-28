- "Herkes bu işe ruhunu, bedenini, kalbini koydu"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - "Dağ" film serisiyle adını duyuran yönetmen Alper Çağlar'ın "Börü" isimli 6 bölümlük dizinin aynı adlı final filmi, bugün vizyona giriyor. Çağlar'ın senaryosunu kaleme aldığı ve yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Cem Özüduru ile Can Emre oturuyor. Aksiyon türündeki film, "Börü" isimli özel harekat timinin 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda yaşadıklarını konu ediniyor. - "Çok ağır bir sorumluluk altına girmiştik, üstesinden geldik" Filmde Polis Özel Harekat'ın ilk nesil kurucularından "İrfan Aladağ" karakterini canlandıran oyuncu Mesut Akusta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi yaşananları, tüm gerçekliğiyle filme yansıtmak adına çok çaba gösterdiklerini söyledi. Akusta, filmin çekimlerinin zorlu geçtiğini kaydederek, "Ben kendi adıma mutluyum. Filmde oynarken çok duygulandık, çok etkilendik. Çok ağır bir sorumluluk altına girmiştik fakat bunun üstesinden de geldik." dedi. Filmde rol gereği bir gözünü kaybeden Akusta, karakterini canlandırmakta zorlandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Tek gözle oynamak gerçekten çok zormuş. Bazı şeylere odaklanamıyorsun. Bir de 15 Temmuz yaz mevsimi sırasında olan bir olaydı ama bizim çekimlerimiz kış dönemine denk geldi. Çok üşüdük ama herkes canını, varını ortaya koydu. İyi çalıştık, yorulduk. Emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum." - "Filmin çekimleri ağır hislerle geçti" Oyuncu Atıf Emir Benderlioğlu da filmde 15 Temmuz konusunu çok kaliteli bir şekilde seyirciye sunma kaygısı güttüklerine dikkati çekerek, "Börü dizisinin her 60 dakikalık bölümünü bir buçuk ayda çektik. Ticari kaygı gütmeden daha önceden eşi benzeri olmayan bir tarzda çekildi. Film de dizi gibi aynı duyguları taşıyor." ifadelerini kullandı. Filmin konusuna değinen Benderlioğlu, şunları kaydetti: "Film, 15 Temmuz gecesi Özel Hareket Daire Başkanlığı bombalandıktan sonra korkmayıp savaşan 'Börü' timini anlatıyor. Genelinde de 15 Temmuz gibi bir karanlık gecede Türk polisinin, askerinin ve milletinin bu geceye nasıl bir reaksiyon gösterdiğini ele alıyor. Bu anlamda çok önemli ve ağır bir proje. Umarım izleyici bizim gereken özeni gösterdiğimizi anlayarak ve bu bilinci kucaklayarak sinema salonlarından ayrılır."

Benderlioğlu, 15 Temmuz'un Türk tarihinde asla unutulmayacağının altını çizerek, "Biz o günü bir vatandaş olarak da yaşadık fakat 15 Temmuz'u farklı alanda yaşayanlarla empati kurma imkanımız da oldu. Bu anlamda ağır hislerle geçti çekimler." dedi. - "Bizim yaptığımız filmlerde hamaset çok küçük bir yer tutuyor" Proje için çok ciddi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran Benderlioğlu, şöyle devam etti: "Börü, 2017'de başlayan bir süreç. Bu süreçten önce hem spor anlamında fiziksel çalışmalarımız hem de mental, psikolojik çalışmalarımız oldu. Bu tarz yaşam süren insanların aileleriyle olan ilişkileri, psikolojik durumları ve hayata nasıl baktıkları bizi çok ilgilendiren konulardı karakterleri canlandırırken. Biliyorsunuz ki bizim yaptığımız filmlerde hamaset çok küçük bir yer tutuyor. Biz işi daha realist irdelemeye çalıştığımız için oyuncular olarak da üzerimize düşen görevleri bu anlamda icra etmeye çalıştık." Atıf Emir Benderlioğlu, filmin çekimlerinin 3 ayda tamamlandığını söyleyerek, "Dağ 1'den beri Alper Çağlar'ın filmlerinde her zaman zorluklar yaşıyoruz. Bu durum Alper Çağlar sinemasının bir alametifarikası oldu tabiri caizse. Sonuç olarak işler başarılı çıkıyor. Fiziksel ve psikolojik olarak zorlanınca bu tarz hikayeleri canlandırmak daha başarılı hala geliyor. Dolayısıyla sinema filminde de dizi çekimlerinde de fiziksel zorlukları üst düzeyde yaşadık. Bir de kaliteli ve gerçekçi bir aksiyon yapmaya çalıştığımız için fiziksel zorlanmalar daha da üst seviyeye çıkıyor." şeklinde konuştu.

Benderlioğlu, "Börü" ekibinin bu filmden sonra da durmayacağını, yeni bir projede daha birlikte yer alabileceklerini sözlerine ekledi. - "Herkes bu işe ruhunu, bedenini, kalbini koydu" Oyuncu Can Nergis de böyle bir projenin Türkiye'de ilk kez yapıldığına vurgu yaparak, "Aksiyon kalitesini yükselttiğimize inanıyorum. Herkes bu işe ruhunu, bedenini, kalbini koydu. O yüzden herkese teşekkür ediyorum." dedi. Film çekimlerinin teknik olarak da çok kaliteli gerçekleştirildiğine işaret eden Nergis, şunları söyledi: " 'Greenbox'lar ve 'CGI'lar (bilgisayar üretimli imgeleme) kullanıldı ama çekimler sırasında tozu, dumanı yuttuk. Lastikler yakıldı, patlamalar falan sürekli bir aksiyon vardı. Gerçekten aksiyonu biz birebir hissettik ki seyirciye de hissettirelim diye. Türkiye'de aksiyon filmleri konusunda yeterli değiliz ama biz kaliteli bir iş yaptığımıza inanıyoruz." Filmde "Barbaros Çepni" karakterini canlandıran Ahmet Pınar ise Türkiye'de birçok kez 15 Temmuz darbe girişimini ele alan filmler yapıldığını fakat "Börü"nün olaylara daha farklı bir bakışı sunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: