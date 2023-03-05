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Herkes canının, o parasının derdine düştü! '100 bin dolarımı kurtarın'

05.03.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Daire alev alev yanarken, itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. O sırada yangın çıkan evde yaşayan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinden içerisinde 100 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) olan çantasının kurtarılmasını istedi. Dikkat çeken o ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

Herkes canının, o parasının derdine düştü! '100 bin dolarımı kurtarın'

Beyoğlu Kasımpaşa’da önceki gün saat 03.15 sıralarında 4 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı. Yangına uykusunda yakalanan bina sakinleri korku içinde sokağa koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İTFAİYE İKİ KİŞİYİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi de merdivenle kurtardı. Dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri, ambulansta ilk müdahaleyi yaptı.

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İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Yangında can kaybı olmazken, binada hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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“100 BİN DOLARIMI KURTARIN”

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangın anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Daire alev alev yanarken, itfaiye olay yerine vardığı esnada bir vatandaş ekiplerden bir istekte bulundu. Vatandaşın ekiplere, “Evdeki çantamda 100 bin dolar var, onu kurtarın” demesi dikkat çekti. O anlar ise kameralara yansıdı.

İHA

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