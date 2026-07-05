Bu basit yöntem evdeki tüm böcekleri avlayacak!

Sıcak havaların etkisiyle evlerde ve balkonlarda sinek sayısı arttıkça arttı. Sosyal medyada paylaşılan ekonomik bir yöntem dikkat çekti. Boş bir PET şişeyle hazırlanan basit tuzak, özellikle meyve sinekleri ve bazı uçan sinek türlerini cezbederek yakalamayı amaçlıyor.

Malzemeler

1 adet PET şişe

Şeker (1 yemek kaşığı)

Karbonat (1 yemek kaşığı)

Deterjan (1 tatlı kaşığı)

*Şişenin huni tasarımını geçmeyecek kadar su

NASIL ÇALIŞIYOR?

Yöntemde, PET şişenin üst kısmı kesilip ters çevrilerek huni şeklinde kullanılıyor. Şişenin içine ise şekerli bir karışım hazırlanıyor.

Tatlı kokusu sinekleri cezbederken, huni şeklindeki tasarım sineklerin içeri girmesini kolaylaştırıyor ancak dışarı çıkmalarını zorlaştırıyor.

Karışıma eklenen birkaç damla bulaşık deterjanı ise suyun yüzey gerilimini azaltıyor. Böylece sıvıyla temas eden sineklerin kaçma ihtimali azalıyor.

KİMYASAL İLAÇ KULLANMADAN UYGULANABİLİYOR

Yöntem, kimyasal böcek ilaçlarına alternatif arayanlar tarafından tercih ediliyor. Basit fiziksel ve kimyasal prensiplere dayanan bu tuzak, özellikle meyve sineklerinin yoğun olduğu ortamlarda kullanılabiliyor.