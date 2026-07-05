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Bu basit yöntem evdeki tüm böcekleri avlayacak!

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Çiğdem Berfin Sevinç

Yaz aylarında artan sinek sorununa karşı sosyal medyada paylaşılan pratik bir yöntem ilgi görüyor. Boş bir PET şişe, şekerli karışım ve birkaç damla bulaşık deterjanıyla hazırlanan tuzağın, kimyasal ilaç kullanmadan sinekleri yakalamaya yardımcı olduğu belirtiliyor.

Sıcak havaların etkisiyle evlerde ve balkonlarda sinek sayısı arttıkça arttı. Sosyal medyada paylaşılan ekonomik bir yöntem dikkat çekti. Boş bir PET şişeyle hazırlanan basit tuzak, özellikle meyve sinekleri ve bazı uçan sinek türlerini cezbederek yakalamayı amaçlıyor.

Malzemeler

1 adet PET şişe
Şeker (1 yemek kaşığı)
Karbonat (1 yemek kaşığı)
Deterjan (1 tatlı kaşığı)
*Şişenin huni tasarımını geçmeyecek kadar su

Bu basit yöntem evdeki tüm böcekleri avlayacak! 1

NASIL ÇALIŞIYOR?

Yöntemde, PET şişenin üst kısmı kesilip ters çevrilerek huni şeklinde kullanılıyor. Şişenin içine ise şekerli bir karışım hazırlanıyor.

Tatlı kokusu sinekleri cezbederken, huni şeklindeki tasarım sineklerin içeri girmesini kolaylaştırıyor ancak dışarı çıkmalarını zorlaştırıyor.

Karışıma eklenen birkaç damla bulaşık deterjanı ise suyun yüzey gerilimini azaltıyor. Böylece sıvıyla temas eden sineklerin kaçma ihtimali azalıyor.

Bu basit yöntem evdeki tüm böcekleri avlayacak! 2

KİMYASAL İLAÇ KULLANMADAN UYGULANABİLİYOR

Yöntem, kimyasal böcek ilaçlarına alternatif arayanlar tarafından tercih ediliyor. Basit fiziksel ve kimyasal prensiplere dayanan bu tuzak, özellikle meyve sineklerinin yoğun olduğu ortamlarda kullanılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şişe Cam böcek
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