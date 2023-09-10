SON DAKİKA | Mansur Yavaş'ın 'rozetsiz başkanlık' çıkışı gündem olmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu: 'Başkanımız ve adayımızdır'

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TSK’ya yönelik iddiaları ve Mansur Yavaş'ın belediye başkan adaylığına ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "CHP 100. Yıl Etkinlikleri"nin üçüncü gününde CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı’nın açılışına katıldı. Beytepe Lodumlu Alanı’nda kurulan hatıra ormanının açılış töreni sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ın adayları olduğunu açıkladı.

'TSK GÖZBEBEĞİMİZ'

Kılıçdaroğlu, Tanrıkulu'nun tepki çeken TSK sözleri için, "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" ifadelerini kullandı.

EOKA’CILARIN GÖRÜNTÜLERİ

Sosyal medya hesabından paylaştığı CHP'nin 100. yıl videosunda Rum örgüt EOKA’nın fotoğrafının kullanılması ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, konunun aslının farklı olduğunu söyleyerek, “Bu konuda genel başkan yardımcımız bir açıklama yaptı. Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkartması sırasında EOKA’cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o. Çünkü önce onlar gösteriliyor, arkasından nasıl gömüldükleri ve arkasından da Türk bayrağının nasıl çıktığı gösteriliyor. Bu fotoğraf üzerinden, troller üzerinden CHP’ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz” diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ MESAJI

Mansur Yavaş’ın adaylığı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, “Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıklamış ve göreve bir 5 yıl daha talip olduğunu dile getirerek "Bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim" demişti.

