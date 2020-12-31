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Herkes onun peşinde! Down sendromlu kızın ilham veren modellik yolculuğu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 31.12.2020 11:48 | Son Güncelleme:
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Herkes onun peşinde! Down sendromlu kızın ilham veren modellik yolculuğu

Down Sendromlu İspanyol model Marian Avila, gerçekten istiyorsanız hayallerinize giden yolun her zaman açık olduğunu kanıtlıyor.

Gerçek bir hayaliniz varsa, ne olursa olsun gerçekleşeceğini söylüyorlar ve İspanyol model Marian Avila bunu kanıtlıyor. Down sendromlu model, böyle bir teşhisi olan çoğu insanın iş ararken sorunlarla karşılaşmasına rağmen, model olarak kariyere giden yolu açtı. Hedeflerine ulaşan ve bu yetenekli genç kadının hikayesini sizinle paylaşmaya karar verdik.

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Marian çocukken moda dünyasını fethetmeyi ve podyum gösterilerine katılmayı hayal ediyordu. 2016 yılında 10 aydır eğitim gördüğü mankenlik okulunda profesyonel bir kursu tamamladı. Aynı yıl, Madrid'de düzenlenen tasarımcı Lina Lavin'in yardım şovunda modellik yapmaya başladı. Hayali, ünlü moda defilelerinde podyumda yürümekti.

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Marian şöyle konuşuyor: 'Nisan ayında, tasarımcı Talisha White 8 Eylül 2018'de New York Moda Haftası'nda yürümem için baş modellik teklifi yaptı. Bu benim hayalim, bu benim hayalim diye ağladığımı hatırlıyorum. Bir rüyaydı. Hayaliniz varsa hiçbir engelin olmadığını tüm dünyaya göstermek istedim.'

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Bu deneyim, Marian için moda endüstrisinin kapılarını açtı. Şimdi 23 yaşında Levi kampanyasının resmi yüzü. Bundan önce, Vogue, The New York Times, Vanity Fair ve Harper’s Bazaar gibi büyük yayınlarda yer alma fırsatı buldu. Evde modellik ve düzenli eğitimin yanı sıra ses derslerine de katılıyor ve İngilizce öğreniyor.

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Marian, Down sendromlu kişilerin dikkatini çekmek ve onlara istedikleri her şeyi yapabileceklerini hatırlatmak için sosyal medyasından sık sık paylaşım yapıyor. Marian, 14 Kasım'da kendisine örnek olması ve başkalarına rol model olması nedeniyle verilen 2020 Quincy Jones Olağanüstü Savunuculuk Ödülü'nü aldı. Bu kadar güçlü ve tüm zorluklara rağmen ileriye gitme arzusuna sahip bir kızın sahip olduğu her şeyi hak ettiğine inanıyoruz: Şöhret, saygı, başkalarına ilham verme fırsatı ve en önemlisi gerçeğe dönüşen hayali.


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