Herkes oraya akın etti!

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve JSGA Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile öğrencilerin aileleri katıldı.

3 bin 523 kişi törenle ant içti

1 / 13 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin devamında öğrenciler üzerinde silah ve Türk bayraklarının bulunduğu masaya ellerini koyarak yemin etti.

2 / 13 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, törendeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ancak Türk milletinin de baş edilmesi kolay bir millet olmadığını söyledi.

3 / 13 Türk milletinin bin yıldır Anadolu'da yaşadığını anımsatan Çataklı, gelecekte de bu topraklarda kalabilmek için hazır olduklarını vurguladı.

4 / 13 FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kolluk kuvvetlerinin personel yapılanmasında değişikliğe gidildiğini anlatan Çataklı, "Biz hep ayakta olacağız, diri olacağız ve birilerinin hep heveslerini kursaklarında bırakacağız." dedi.

5 / 13 Çataklı, törene gelen aileleri dönüş yolunda trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

6 / 13 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise Jandarma Teşkilatının, milletinin ve devletinin emrinde, canı pahasına başta terörle mücadele olmak üzere emniyet ve asayiş hizmetlerini başarıyla devam ettirme azim ve kararlılığında olduğunu kaydetti.

7 / 13 Teşkilatın 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından toparlanma sürecine girdiğini belirten Çetin, bu kapsamda daha güçlü ve bilinçli personel yapısına sahip olma yönündeki çalışmaların bugün meyvelerini verdiğini görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

8 / 13 Çetin, "Jandarma Teşkilatımız, Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleriyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

9 / 13 JSGA Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da öğrencilerin içtikleri andın vatan ve millet sevgisi vazife ve namus şeref anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bundan sonra alacağınız her türlü görevi en iyi şekilde yapacağınızdan doğruluk, dürüstlük, hak ve adaleti rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç şüphemiz yoktur." dedi.

10 / 13 Jandarma Marşı'nı okuyan öğrenciler, tören geçişini gerçekleştirdikten sonra aileleriyle bir araya geldi.

11 / 13 Ant içen öğrenciler, 1 ila 6 yıl arasında değişen süreyle Akademide eğitim alacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, daha sonra astsubay ve subay olarak jandarma ve sahil güvenlik teşkilatı saflarına katılacak.

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