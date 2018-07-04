Herkes yeni doğan oğluna ağladığını düşündü ama gerçek çok farklıydı

Kirstie Perez deneyimli bir doğum fotoğrafçısı. ''Benim görevim, doğumu normalleştirmek ve kadınlar olarak yaşadığımız travmatik deneyimleri en aza indirmek'' diyen Krstie, bu kez yaşadığı doğum deneyimiyle şaşkına dönmüş durumda.

Anneden çok babayı sakinleştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Perez, ''Babaya oğlunu gördüğün için ağlıyorsun ne güzel dediğimde aldığım cevap, 'hayır bu yüzden ağlamıyorum' oldu. Şaşkınlıkla ne demek istediğini sordum, ve bana şöyle dedi: 'Karımı 9 ay içinde ilk kez gülerken gördüm'. Bu duygu gösterisinin ardındaki gerçeği öğrendiğimde hem şaşırdım hem de duygulandım'' diye konuşuyor.

Anne, hamileliği boyunca Cambridge Düşesi Kate Middleton'un da yaşadığı Hiperemezis Gravidarum'dan (gebelikte şiddetli bulantı kusma) muzdaripti. Hastalık nedeniyle 13 kilo kaybeden kadın, preeklampsi de (yüksek tansiyonu tetikleyen ve organ hasarı ve uyuşmalarına neden olabilecek potansiyel olarak ölümcül bir durum) geliştirmişti.

Ayrıca travmatik hamileliği boyunca, dehidratasyon için dört kez hastaneye kaldırıldı.