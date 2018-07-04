Herkes yeni doğan oğluna ağladığını düşündü ama gerçek çok farklıydı

Kirstie Perez deneyimli bir doğum fotoğrafçısı. ''Benim görevim, doğumu normalleştirmek ve kadınlar olarak yaşadığımız travmatik deneyimleri en aza indirmek'' diyen Krstie, bu kez yaşadığı doğum deneyimiyle şaşkına dönmüş durumda.
Anneden çok babayı sakinleştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Perez, ''Babaya oğlunu gördüğün için ağlıyorsun ne güzel dediğimde aldığım cevap, 'hayır bu yüzden ağlamıyorum' oldu. Şaşkınlıkla ne demek istediğini sordum, ve bana şöyle dedi: 'Karımı 9 ay içinde ilk kez gülerken gördüm'. Bu duygu gösterisinin ardındaki gerçeği öğrendiğimde hem şaşırdım hem de duygulandım'' diye konuşuyor.
Anne, hamileliği boyunca Cambridge Düşesi Kate Middleton'un da yaşadığı Hiperemezis Gravidarum'dan (gebelikte şiddetli bulantı kusma) muzdaripti. Hastalık nedeniyle 13 kilo kaybeden kadın, preeklampsi de (yüksek tansiyonu tetikleyen ve organ hasarı ve uyuşmalarına neden olabilecek potansiyel olarak ölümcül bir durum) geliştirmişti.
Ayrıca travmatik hamileliği boyunca, dehidratasyon için dört kez hastaneye kaldırıldı.
285 günden fazla çaresizce karısının kusmasını izleyen baba, ''Mide bulantısı o kadar kötüydü ki koku nedeniyle bütün öğünleri evin kapısının önünde yiyorduk. Uzun ve çok yorucu bir hamilelik geçirdi. Tabii ki bir çocuğum olduğu için çok mutluyum. İkisinin de sağlıklı olması ve karımı aylar sonunda ilk defa gülerken görmek inanılmazdı'' diye konuşuyor.
Hiperemezis Gravidarum nedir ve nasıl tedavi edilebilir?
Hiperemezis Gravidarum (HG), anne adaylarının şiddetli bulantı, kilo kaybı, kusma ve dehidratasyon(sıvı kaybı) yaşadığı bir gebeliktir.
Hafif HG vakaları, diyet, dinlenme ve antasitlerde bir değişiklikle tedavi edilebilir. Ancak daha ciddi vakalar, bekleyen annenin ihtiyaç duydukları beslenmeyi alabilmeleri için hastanede kalmaya zorlayabilir.
HG'nin nedeni bilinmemektedir, ancak şiddetli bulantının, kadın bedenindeki hormon seviyelerindeki artışa bağlı olduğuna inanılmaktadır.
Hiperemezis gravidarum bebeğe zarar vermez, bebekte gelişme geriliğine ve bebeğin düşük doğum ağırlıklı olmasına neden olmaz. Hiperemezis gravidarum, anne adaylarında hipertansiyon, gebelik zehirlenmesi, düşük veya erken doğuma neden olmaz.
Tedavide neler yapılmalı?
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