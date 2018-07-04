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Herkes yeni doğan oğluna ağladığını düşündü ama gerçek çok farklıydı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 04.07.2018 10:08 | Son Güncelleme

Herkes fotoğraflardaki babanın yeni doğan bebeği için ağladığı düşünüyor. Ancak asıl neden çok farklı. İşte profesyonel doğum fotoğrafçısı Kirstie Perez'i bile yaşadıkları karşısında şaşkına döndüren o anların hikayesi...

Herkes yeni doğan oğluna ağladığını düşündü ama gerçek çok farklıydı

Kirstie Perez deneyimli bir doğum fotoğrafçısı. ''Benim görevim, doğumu normalleştirmek ve kadınlar olarak yaşadığımız travmatik deneyimleri en aza indirmek'' diyen Krstie, bu kez yaşadığı doğum deneyimiyle şaşkına dönmüş durumda.

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Anneden çok babayı sakinleştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Perez, ''Babaya oğlunu gördüğün için ağlıyorsun ne güzel dediğimde aldığım cevap, 'hayır bu yüzden ağlamıyorum' oldu. Şaşkınlıkla ne demek istediğini sordum, ve bana şöyle dedi: 'Karımı 9 ay içinde ilk kez gülerken gördüm'. Bu duygu gösterisinin ardındaki gerçeği öğrendiğimde hem şaşırdım hem de duygulandım'' diye konuşuyor.

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Anne, hamileliği boyunca Cambridge Düşesi Kate Middleton'un da yaşadığı Hiperemezis Gravidarum'dan (gebelikte şiddetli bulantı kusma) muzdaripti. Hastalık nedeniyle 13 kilo kaybeden kadın, preeklampsi de (yüksek tansiyonu tetikleyen ve organ hasarı ve uyuşmalarına neden olabilecek potansiyel olarak ölümcül bir durum) geliştirmişti.

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Ayrıca travmatik hamileliği boyunca, dehidratasyon için dört kez hastaneye kaldırıldı.

285 günden fazla çaresizce karısının kusmasını izleyen baba, ''Mide bulantısı o kadar kötüydü ki koku nedeniyle bütün öğünleri evin kapısının önünde yiyorduk. Uzun ve çok yorucu bir hamilelik geçirdi. Tabii ki bir çocuğum olduğu için çok mutluyum. İkisinin de sağlıklı olması ve karımı aylar sonunda ilk defa gülerken görmek inanılmazdı'' diye konuşuyor.

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Hiperemezis Gravidarum nedir ve nasıl tedavi edilebilir?

Hiperemezis Gravidarum (HG), anne adaylarının şiddetli bulantı, kilo kaybı, kusma ve dehidratasyon(sıvı kaybı) yaşadığı bir gebeliktir.

Hafif HG vakaları, diyet, dinlenme ve antasitlerde bir değişiklikle tedavi edilebilir. Ancak daha ciddi vakalar, bekleyen annenin ihtiyaç duydukları beslenmeyi alabilmeleri için hastanede kalmaya zorlayabilir.

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HG'nin nedeni bilinmemektedir, ancak şiddetli bulantının, kadın bedenindeki hormon seviyelerindeki artışa bağlı olduğuna inanılmaktadır.

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Hiperemezis gravidarum bebeğe zarar vermez, bebekte gelişme geriliğine ve bebeğin düşük doğum ağırlıklı olmasına neden olmaz. Hiperemezis gravidarum, anne adaylarında hipertansiyon, gebelik zehirlenmesi, düşük veya erken doğuma neden olmaz.

Tedavide neler yapılmalı?

  • Hafif ve kuru gıdalar yemeye çalışılmalı.
  • Günde 3 öğün yerine en az 6 öğün, az ve sık yemek yenmeli.
  • Sıvı alımı arttırılmalı. Yemeklerden 1 saat sonra su içmeye başlanmalı.
  • Dinlenmeli ve mümkün olduğu kadar stresten uzak durmaya çalışılmalı.
  • Evdeki düzen mide bulantısını azaltacak şekilde değişmeli.
  • Yatak istirahatı gerekirse hastanede damardan beslenmeye geçilmeli.
  • Sabah bulantıları için uyandıktan sonra tuzlu çubuk kraker, bisküvi veya leblebi yenmesi faydalıdır.
  • Haşlama patates, ekmek, yumurta, peynir, yoğurt, pirinç pilavı, makarna, yenebilir.
  • Kızarma, yağlı vb. yiyeceklerden kaçınmak gerekir.
  • Doktorunuzun uygun gördüğü bulantı giderici ilaçlar kullanılabilir.
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