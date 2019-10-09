KADIN

Herkesi ilgilendiriyor! Böcek ısırıkları ne anlama geliyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Hiçbirimiz böcek ısırıklarından kaçamıyoruz. Arıdan kaçmayı başarsak mutlaka sivrisinek ısırıklarına maruz kalıyoruz. Bu konu yaz aylarında daha da zorlaşıyor. Herhangi bir böcek ısırığı acıtabilir, kaşındırabilir hatta cildinizin şişmesine neden olabilir. Bununla birlikte böcekler farklı hastalıkları da bulaştırabiliyorlar, bu yüzden sizi neyin ısırdığını belirlemek çok önemlidir.

Herkesi ilgilendiriyor! Böcek ısırıkları ne anlama geliyor?

Ama panik yapmayın hangi böceğin size saldırdığını öğrenemeniz için küçük bir rehber oluşturduk.

EŞEK ARISI

1

Bir eşek arısı tarafından sokulan bölge kırmızı olur ve ciddi şekilde şişer. Kabarcıklar görünebilir. Ve arı sokulan kişi kendini acı içinde bulabilir. Zehir histamin ve asetilkolin içerir. Eğer uzuvlarda soğukluk hissediliyorsa, kulak ve dudaklar maviye dönükse veya solunum problemleri başlarsa mutlaka doktora görünülmelidir.

ARI

3

Cilt genellikle kızarır ve şişer. Yanma ve keskin bir ağrı hissedebilirsiniz. Bunu kaşıntı takip edebilir. Alerjik değilseniz, sorunlarınız bu noktada bitecektir. Ancak arı zehrine karşı alerjiniz varsa solunum problemleri yaşayabilirsiniz.

YABAN ARISI

4

Eşek arısı sokması da diğer arı sokması gibi kızarma, şişme, yanma ve sonrasında kaşıntı hissi verir. Ciltte kanama bile olabilir. Anafilaktik şok ( vücutta alerjen maddelere karşı oluşabilen ciddi bir alerjik reaksiyon biçim) olup olmadığınızı bilmek çok önemlidir.

SİVRİSİNEK

5

Sivrisinek ısırıkları şişmiş kırmızı noktalar gibidir. Çoğu zaman vücudun açık alanlarında görülürler. Sivrisinekler, cildin çok ince olduğu noktaları ısırır ve kan damarlarına ulaşmak kolaydır. Isırdıklarında tükürüklerini yaranın içine enjekte ederler. Tükürük, kanı inceltici yapan antikoagülanlar içerir. Derinin kızarmasına, kaşınmasına ve şişmesine neden olurlar.

KENE

6

Vücudun kene ısırmasına tepkisi kırmızı bir noktadır. Böcek uzun süre kişide kalabilir, büyüyüp kan içebilir. En kötüsü, kenelerin ensefalit, borrelyoz ve diğer birçok hastalığı olan insanları enfekte etmesidir. Böceği kendi kendinize çıkarmak tehlikeli olacağından hemen bir doktora görünmelisiniz.

PİRE

7

Pire ısırıkları kolayca alerjiler veya sivrisinek ısırmaları ile karıştırılabilir çünkü ısırılan noktalar da kırmızı ve şişmiş görünür. Ancak, sivrisineklerin aksine, bu böcek ısırıkları çok acı vericidir ve kaşıntı çok daha kötüdür. Pireler genellikle bacaklara saldırır ve birkaç kez ısırabilirler. Kırmızı lekeler arasındaki mesafe genellikle 1 ila cm arasındasır. Pireler birçok ciddi enfeksiyon bulaştırabilirler.

KARINCA

8

Çoğu karınca insanlara tehlike oluşturmaz. Ancak, kırmızı ateş karıncası çok fazla soruna neden olabilir. Karıncaların zehirinde toksinler bulunur, bu yüzden kişi alerjik reaksiyona veya anafilaktik şoka girebilir. sırılan bölgede uzun süre kaşınan pembe bir nokta görünür.

BİT

10

Saçınızın büyüdüğü yerlerde sivrisinek ısırıklarına benzeyen küçük kırmızı noktalar fark ederseniz - başınızda, boynunuzda ve kulaklarınızın arkasında - bu, baş biti veya kasık bitleri tarafından ısırıldığınız anlamına gelir. Belinizde, karnınızda, ellerinizde veya bacaklarınızda bu gibi noktalar belirirse, kabarık olması gerekir. Isırıklar birbirinden birkaç santim uzaktadır ve cilt delinmiş gibi görünür. Bitler, lekeli humma ve tifo gibi çok ciddi hastalıkların yaşanmasına neden olabilir.

TAHTA KURUSU

15

İlk bakışta, böcek sokması pire ya da sivrisinek sokması ya da alerjik bir reaksiyon gibi görünüyor olabilir. Cilt kırmızılaşır, şişer ve kaşınmaya başlar. Ancak tahta kurusunu ayırt etmenin yolu basittir. Isırıklar birbirine çok yakın ciltte küçük yol gibi izler bırakır. Verdiği acı sivrisineklerden daha fazladır.

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
Mevsim geçişini sağlıklı geçirmek için 10 öneriMevsim geçişini sağlıklı geçirmek için 10 öneri
‘Ayva göbek’ten kurtulmanın püf noktaları‘Ayva göbek’ten kurtulmanın püf noktaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
böcek ısırıkları ne anlama geliyor böcek ısırıkları

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! O isimden sert tepki

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! O isimden sert tepki

Aleyna Tilki Amerika'dan paylaştı! "Büyük bir sürprizim var"

Aleyna Tilki Amerika'dan paylaştı! "Büyük bir sürprizim var"

Birçok kadının kış mevsimi boyunca yaşadığı 19 rahatsız edici şey

Birçok kadının kış mevsimi boyunca yaşadığı 19 rahatsız edici şey

‘Ayva göbek’ten kurtulmanın püf noktaları

‘Ayva göbek’ten kurtulmanın püf noktaları

İtaatkar değil, spermi kendi seçiyor

İtaatkar değil, spermi kendi seçiyor

'Çocuğum neden altını ıslatıyor?' diyorsanız işte nedenleri

'Çocuğum neden altını ıslatıyor?' diyorsanız işte nedenleri

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok fazla terliyor ve acı acı kokuyorsanız...

Çok fazla terliyor ve acı acı kokuyorsanız...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mevsim geçişini sağlıklı geçirmek için 10 öneri

Mevsim geçişini sağlıklı geçirmek için 10 öneri

‘Ayva göbek’ten kurtulmanın püf noktaları

‘Ayva göbek’ten kurtulmanın püf noktaları

İdrar kaçırma sorunu yaş ile doğru orantılı mı?

Bu sorun herkeste görülüyor ama kadınlarda...

Kronik migren ataklarında 'migren botoksu' uygulaması

Kronik migren ataklarında 'migren botoksu' uygulaması

Sonbahar yorgunluğuna karşı bol su tüketin

Sonbahar yorgunluğuna karşı bol su tüketin

Uykusuzluk mutsuzluğa neden oluyor

Uykusuzluk mutsuzluğa neden oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.