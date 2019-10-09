Herkesi ilgilendiriyor! Böcek ısırıkları ne anlama geliyor?

Ama panik yapmayın hangi böceğin size saldırdığını öğrenemeniz için küçük bir rehber oluşturduk.
EŞEK ARISI
Bir eşek arısı tarafından sokulan bölge kırmızı olur ve ciddi şekilde şişer. Kabarcıklar görünebilir. Ve arı sokulan kişi kendini acı içinde bulabilir. Zehir histamin ve asetilkolin içerir. Eğer uzuvlarda soğukluk hissediliyorsa, kulak ve dudaklar maviye dönükse veya solunum problemleri başlarsa mutlaka doktora görünülmelidir.
ARI
Cilt genellikle kızarır ve şişer. Yanma ve keskin bir ağrı hissedebilirsiniz. Bunu kaşıntı takip edebilir. Alerjik değilseniz, sorunlarınız bu noktada bitecektir. Ancak arı zehrine karşı alerjiniz varsa solunum problemleri yaşayabilirsiniz.
YABAN ARISI
Eşek arısı sokması da diğer arı sokması gibi kızarma, şişme, yanma ve sonrasında kaşıntı hissi verir. Ciltte kanama bile olabilir. Anafilaktik şok ( vücutta alerjen maddelere karşı oluşabilen ciddi bir alerjik reaksiyon biçim) olup olmadığınızı bilmek çok önemlidir.
SİVRİSİNEK
Sivrisinek ısırıkları şişmiş kırmızı noktalar gibidir. Çoğu zaman vücudun açık alanlarında görülürler. Sivrisinekler, cildin çok ince olduğu noktaları ısırır ve kan damarlarına ulaşmak kolaydır. Isırdıklarında tükürüklerini yaranın içine enjekte ederler. Tükürük, kanı inceltici yapan antikoagülanlar içerir. Derinin kızarmasına, kaşınmasına ve şişmesine neden olurlar.
KENE
Vücudun kene ısırmasına tepkisi kırmızı bir noktadır. Böcek uzun süre kişide kalabilir, büyüyüp kan içebilir. En kötüsü, kenelerin ensefalit, borrelyoz ve diğer birçok hastalığı olan insanları enfekte etmesidir. Böceği kendi kendinize çıkarmak tehlikeli olacağından hemen bir doktora görünmelisiniz.
PİRE
Pire ısırıkları kolayca alerjiler veya sivrisinek ısırmaları ile karıştırılabilir çünkü ısırılan noktalar da kırmızı ve şişmiş görünür. Ancak, sivrisineklerin aksine, bu böcek ısırıkları çok acı vericidir ve kaşıntı çok daha kötüdür. Pireler genellikle bacaklara saldırır ve birkaç kez ısırabilirler. Kırmızı lekeler arasındaki mesafe genellikle 1 ila cm arasındasır. Pireler birçok ciddi enfeksiyon bulaştırabilirler.
KARINCA
Çoğu karınca insanlara tehlike oluşturmaz. Ancak, kırmızı ateş karıncası çok fazla soruna neden olabilir. Karıncaların zehirinde toksinler bulunur, bu yüzden kişi alerjik reaksiyona veya anafilaktik şoka girebilir. sırılan bölgede uzun süre kaşınan pembe bir nokta görünür.
BİT
Saçınızın büyüdüğü yerlerde sivrisinek ısırıklarına benzeyen küçük kırmızı noktalar fark ederseniz - başınızda, boynunuzda ve kulaklarınızın arkasında - bu, baş biti veya kasık bitleri tarafından ısırıldığınız anlamına gelir. Belinizde, karnınızda, ellerinizde veya bacaklarınızda bu gibi noktalar belirirse, kabarık olması gerekir. Isırıklar birbirinden birkaç santim uzaktadır ve cilt delinmiş gibi görünür. Bitler, lekeli humma ve tifo gibi çok ciddi hastalıkların yaşanmasına neden olabilir.
TAHTA KURUSU
İlk bakışta, böcek sokması pire ya da sivrisinek sokması ya da alerjik bir reaksiyon gibi görünüyor olabilir. Cilt kırmızılaşır, şişer ve kaşınmaya başlar. Ancak tahta kurusunu ayırt etmenin yolu basittir. Isırıklar birbirine çok yakın ciltte küçük yol gibi izler bırakır. Verdiği acı sivrisineklerden daha fazladır.
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