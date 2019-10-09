Herkesi ilgilendiriyor! Böcek ısırıkları ne anlama geliyor?

Ama panik yapmayın hangi böceğin size saldırdığını öğrenemeniz için küçük bir rehber oluşturduk.

EŞEK ARISI

Bir eşek arısı tarafından sokulan bölge kırmızı olur ve ciddi şekilde şişer. Kabarcıklar görünebilir. Ve arı sokulan kişi kendini acı içinde bulabilir. Zehir histamin ve asetilkolin içerir. Eğer uzuvlarda soğukluk hissediliyorsa, kulak ve dudaklar maviye dönükse veya solunum problemleri başlarsa mutlaka doktora görünülmelidir.

ARI

Cilt genellikle kızarır ve şişer. Yanma ve keskin bir ağrı hissedebilirsiniz. Bunu kaşıntı takip edebilir. Alerjik değilseniz, sorunlarınız bu noktada bitecektir. Ancak arı zehrine karşı alerjiniz varsa solunum problemleri yaşayabilirsiniz.

YABAN ARISI

Eşek arısı sokması da diğer arı sokması gibi kızarma, şişme, yanma ve sonrasında kaşıntı hissi verir. Ciltte kanama bile olabilir. Anafilaktik şok ( vücutta alerjen maddelere karşı oluşabilen ciddi bir alerjik reaksiyon biçim) olup olmadığınızı bilmek çok önemlidir.

SİVRİSİNEK

Sivrisinek ısırıkları şişmiş kırmızı noktalar gibidir. Çoğu zaman vücudun açık alanlarında görülürler. Sivrisinekler, cildin çok ince olduğu noktaları ısırır ve kan damarlarına ulaşmak kolaydır. Isırdıklarında tükürüklerini yaranın içine enjekte ederler. Tükürük, kanı inceltici yapan antikoagülanlar içerir. Derinin kızarmasına, kaşınmasına ve şişmesine neden olurlar.