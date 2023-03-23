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  4. Herkesin gözü önünde maymun köpek yavrusunu böyle kaçırdı! Çatıların üzerinde gezindi... Kimse yakalayamadı

Herkesin gözü önünde maymun köpek yavrusunu böyle kaçırdı! Çatıların üzerinde gezindi... Kimse yakalayamadı

23.03.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Jaipur kentinde işlek bir caddenin ortasında bir maymun köpek yavrusunu kaçırdı. Köpek yavrusunu kucağına alarak kaçmaya başlayan maymun çatıların üzerinde gezindi. Çevredekiler köpeği kurtarmak için hamle yaptıysa da bir türlü başarılı olamadı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Herkesin gözü önünde maymun köpek yavrusunu böyle kaçırdı! Çatıların üzerinde gezindi... Kimse yakalayamadı

Hindistan’ın Jaipur kentinde bir maymun sokakta gezinen bir yavru köpeği kucağına alarak kaçmaya başladı. İnsan kalabalığından korkan maymun kucağındaki yavru köpekle birlikte evlerin ve dükkanların çatılarına çıkarak yakalanmaktan kurtulmaya çalıştı. O anlar sokakta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAVRU KÖPEĞİN DURUMU BİLİNMİYOR

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Çatıların üzerinde büyük bir hızla hareket ederek kendisini yakalamaya çalışan kalabalıktan uzaklaşan maymun kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın ardından yavru köpeğin durumuna dair herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan maymun

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