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Herkesin hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazandılar ancak hayatları tepetaklak oldu

Seray Üstün Seray Üstün 01.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Herkesin hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazandılar ancak hayatları tepetaklak oldu

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi her yıl büyük bir merak ve heyecanla beklenir. “Büyük ikramiye sana çıkarsa ne yaparsın?” sorusu eşliğinde hayaller kurulur. Kimileri dünya turuna çıkmak ister, kimileri ise araba ve ev hayali kurar. Ortak amaç aslında zengin olmaktır. Peki milli piyango çıkan talihlilerin hayatlarının nasıl değiştiğini hiç düşündünüz mü?

Milli piyango yılbaşı gecelerinin en büyük eğlencesidir. Geleneksel olarak yapılan çekilişte büyük ikramiye üzerine pek çok hayal kurulur. Genellikle çekiliş sonucunda kazananın ismi açıklanmaz sadece biletin alındığı ile ilişkin bilgiler verilir. Her yıl bir yerlerde talihlilerin olduğundan haberdar oluruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin hayatını hiç merak ettiniz mi? Eğer cevabınız evetse, sizler için büyük ikramiyenin uğurlu gelmediği 7 talihliyi derledik...

İNTİHAR ETTİ

2005 yılında yapılan çekilişte 5 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan A.B. kendisine ilk olarak peruk aldı. İstanbul’a yerleşen A.B. eşinden ayrıldı. Gece hayatında aktif bir şekilde rol oynayan talihli kumarın sonunda bütün parasını bitirdi ve sonunda intihar etti.

DONARAK ÖLDÜ

41 yıl öncesinde Milli Piyango biletine büyük ikramiye çıkan M.S köyünde bir ev yaptırarak parasının önemli bir kısmını harcadı. Zamanla parası biten M.S’ye komşuları bakmaya başladı. Yeşit kart sahibi M.S devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürdü ve kısa bir süre sonra evi yandı. Köylüler aralarında topladıkları paralarla evi tamir ettirdi. Kimsesi olmayan M.S’nin öldükten sonra yapılan otopside donarak öldüğü belirlendi.

milli piyango

ÜÇ SENEDE HAYATI ALTÜST OLDU

Hamallık yaparak geçimini sağlayan F.Ö 2014 yılına trilyoner olarak girmişti. Ancak bu para o ve ailesine sadece acı getirdi. İlk önce F.Ö’nün patronu 5 buçuk trilyonu çalarak zimmetine geçirdi. Mafyadan yardım isteyen F.Ö bir kez daha dolandırıldı. Kalan parasını gece hayatında yiyen F.Ö 2015’te konan siroz teşhisine rağmen alkol almaya devam etti ve hayatını kaybetti.

milli piyango2

MEMURLUĞU ÖZLEDİ

Memur olan A.Y nüyük ikramiyenin çıkmasından sonra memurluğuna geri dönmek için çaba gösterdi. Milli Piyango’dan 12 yıl önce büyük ikramiyeyi kazanan A.Y, “Eskiden daha güzel bir hayatım vardı. Dostlarımı kaybettim. Devlet memurluğuna devam etseydim param olmayacaktı ama huzurum olacaktı. O zaman çok mutluydum. Devlet memurluğuna geri dönmek istiyorum. Ticaret hayatından bıktım. Buradan herkese sesleniyorum, para her şey değildir. İnsanın hayatında ne dost ne de tutunacak dal kalıyor” diyerek huzurun önemini vurguladı.

nimet abla

HAZIRA DAĞ DAYANMADI

Nimet Abla’da çalışan B.Y. 1996’da piyangodan büyük miktarda para kazandı. Kendini rahatça geçindirebilecek bir yatırım yapma imkanı bulunan B.Y. tüm parayı bir ayda harcadı. “Hazıra dağ dayanmıyor. Büyük ikramiye kazananlar zengin oldum havasına girmesin, sade yaşamı tercih etsin. Aksi halde eski günlerinizi özler duruma gelirsiniz” sözleriyle, havadan gelen paranın zorlukları da beraberinde getirdiğini anlattı.

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PARASI BİTİNCE BOŞANDIĞI EŞİNE DÖNDÜ

‘Milyarder Osman’ lakaplı O.K.’de onlardan biri. Milli Piyango çıkmadan önce marangoz olan O.K üç yıl arayla Milli Piyango’dan iki defa büyük ikramiye kazanıp tüm parasını kısa sürede tüketti. Büyük ikramiyenin çıktığını öğrendiği ilk gün eşinden boşanan şanslı isim lüks ev ve arabalar alıp paraları gece hayatında bitirdi. Harcamalarının önüne geçemeyen O.K borcu çoğalınca cezaevine girdi. Cezaevinden çıktıktan birkaç gün sonra yeniden bilet alan O.K’ye büyük ikramiye bir kez daha vurdu. İkinci kez çıkan ikramiyeyi O.K bir yıl içinde bitirdi. Ardından ise boşandığı eşiyle barışarak evine döndü.

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KAĞIT TOPLAYICILIĞI YAPIYOR

Dört defa büyük ikramiyeyi kazanmasına rağmen tüm parayı harcayıp mesleği olan kağıt toplayıcılığına geri dönen Sivaslı K.Ş mahallenin verdiği yardımlarla geçimini sağlıyor. Her defasında çıkan ikramiyeyi kısa sürede bitiren K.Ş, gösterişli hayatından bir anda gecekondu yaşamına geri döndü.

İlk olarak 1978 yılındaki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde 10 bin lira ikramiye kazanan K.Ş. bu parayı aynı gece anında bitirdi. 1999 yılbaşı çekilişi için aldığı çeyrek bilete yine büyük ikramiye çıkan K.Ş. bu tutarı da kısa süre içinde bitirdi ve eski hayatına geri döndü.

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