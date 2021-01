Herkesin hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazandılar ancak hayatları tepetaklak oldu

Milli piyango yılbaşı gecelerinin en büyük eğlencesidir. Geleneksel olarak yapılan çekilişte büyük ikramiye üzerine pek çok hayal kurulur. Genellikle çekiliş sonucunda kazananın ismi açıklanmaz sadece biletin alındığı ile ilişkin bilgiler verilir. Her yıl bir yerlerde talihlilerin olduğundan haberdar oluruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin hayatını hiç merak ettiniz mi? Eğer cevabınız evetse, sizler için büyük ikramiyenin uğurlu gelmediği 7 talihliyi derledik...

Nimet Abla’da çalışan B.Y. 1996’da piyangodan büyük miktarda para kazandı. Kendini rahatça geçindirebilecek bir yatırım yapma imkanı bulunan B.Y. tüm parayı bir ayda harcadı. “Hazıra dağ dayanmıyor. Büyük ikramiye kazananlar zengin oldum havasına girmesin, sade yaşamı tercih etsin. Aksi halde eski günlerinizi özler duruma gelirsiniz” sözleriyle, havadan gelen paranın zorlukları da beraberinde getirdiğini anlattı.

Memur olan A.Y nüyük ikramiyenin çıkmasından sonra memurluğuna geri dönmek için çaba gösterdi. Milli Piyango’dan 12 yıl önce büyük ikramiyeyi kazanan A.Y, “Eskiden daha güzel bir hayatım vardı. Dostlarımı kaybettim. Devlet memurluğuna devam etseydim param olmayacaktı ama huzurum olacaktı. O zaman çok mutluydum. Devlet memurluğuna geri dönmek istiyorum. Ticaret hayatından bıktım. Buradan herkese sesleniyorum, para her şey değildir. İnsanın hayatında ne dost ne de tutunacak dal kalıyor” diyerek huzurun önemini vurguladı.

PARASI BİTİNCE BOŞANDIĞI EŞİNE DÖNDÜ

‘Milyarder Osman’ lakaplı O.K.’de onlardan biri. Milli Piyango çıkmadan önce marangoz olan O.K üç yıl arayla Milli Piyango’dan iki defa büyük ikramiye kazanıp tüm parasını kısa sürede tüketti. Büyük ikramiyenin çıktığını öğrendiği ilk gün eşinden boşanan şanslı isim lüks ev ve arabalar alıp paraları gece hayatında bitirdi. Harcamalarının önüne geçemeyen O.K borcu çoğalınca cezaevine girdi. Cezaevinden çıktıktan birkaç gün sonra yeniden bilet alan O.K’ye büyük ikramiye bir kez daha vurdu. İkinci kez çıkan ikramiyeyi O.K bir yıl içinde bitirdi. Ardından ise boşandığı eşiyle barışarak evine döndü.

KAĞIT TOPLAYICILIĞI YAPIYOR

Dört defa büyük ikramiyeyi kazanmasına rağmen tüm parayı harcayıp mesleği olan kağıt toplayıcılığına geri dönen Sivaslı K.Ş mahallenin verdiği yardımlarla geçimini sağlıyor. Her defasında çıkan ikramiyeyi kısa sürede bitiren K.Ş, gösterişli hayatından bir anda gecekondu yaşamına geri döndü.

İlk olarak 1978 yılındaki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde 10 bin lira ikramiye kazanan K.Ş. bu parayı aynı gece anında bitirdi. 1999 yılbaşı çekilişi için aldığı çeyrek bilete yine büyük ikramiye çıkan K.Ş. bu tutarı da kısa süre içinde bitirdi ve eski hayatına geri döndü.