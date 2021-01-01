Herkesin hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazandılar ancak hayatları tepetaklak oldu

Milli piyango yılbaşı gecelerinin en büyük eğlencesidir. Geleneksel olarak yapılan çekilişte büyük ikramiye üzerine pek çok hayal kurulur. Genellikle çekiliş sonucunda kazananın ismi açıklanmaz sadece biletin alındığı ile ilişkin bilgiler verilir. Her yıl bir yerlerde talihlilerin olduğundan haberdar oluruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin hayatını hiç merak ettiniz mi? Eğer cevabınız evetse, sizler için büyük ikramiyenin uğurlu gelmediği 7 talihliyi derledik... İNTİHAR ETTİ 2005 yılında yapılan çekilişte 5 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan A.B. kendisine ilk olarak peruk aldı. İstanbul’a yerleşen A.B. eşinden ayrıldı. Gece hayatında aktif bir şekilde rol oynayan talihli kumarın sonunda bütün parasını bitirdi ve sonunda intihar etti. DONARAK ÖLDÜ 41 yıl öncesinde Milli Piyango biletine büyük ikramiye çıkan M.S köyünde bir ev yaptırarak parasının önemli bir kısmını harcadı. Zamanla parası biten M.S’ye komşuları bakmaya başladı. Yeşit kart sahibi M.S devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürdü ve kısa bir süre sonra evi yandı. Köylüler aralarında topladıkları paralarla evi tamir ettirdi. Kimsesi olmayan M.S’nin öldükten sonra yapılan otopside donarak öldüğü belirlendi.

ÜÇ SENEDE HAYATI ALTÜST OLDU Hamallık yaparak geçimini sağlayan F.Ö 2014 yılına trilyoner olarak girmişti. Ancak bu para o ve ailesine sadece acı getirdi. İlk önce F.Ö’nün patronu 5 buçuk trilyonu çalarak zimmetine geçirdi. Mafyadan yardım isteyen F.Ö bir kez daha dolandırıldı. Kalan parasını gece hayatında yiyen F.Ö 2015’te konan siroz teşhisine rağmen alkol almaya devam etti ve hayatını kaybetti. MEMURLUĞU ÖZLEDİ Memur olan A.Y nüyük ikramiyenin çıkmasından sonra memurluğuna geri dönmek için çaba gösterdi. Milli Piyango’dan 12 yıl önce büyük ikramiyeyi kazanan A.Y, “Eskiden daha güzel bir hayatım vardı. Dostlarımı kaybettim. Devlet memurluğuna devam etseydim param olmayacaktı ama huzurum olacaktı. O zaman çok mutluydum. Devlet memurluğuna geri dönmek istiyorum. Ticaret hayatından bıktım. Buradan herkese sesleniyorum, para her şey değildir. İnsanın hayatında ne dost ne de tutunacak dal kalıyor” diyerek huzurun önemini vurguladı. HAZIRA DAĞ DAYANMADI Nimet Abla’da çalışan B.Y. 1996’da piyangodan büyük miktarda para kazandı. Kendini rahatça geçindirebilecek bir yatırım yapma imkanı bulunan B.Y. tüm parayı bir ayda harcadı. “Hazıra dağ dayanmıyor. Büyük ikramiye kazananlar zengin oldum havasına girmesin, sade yaşamı tercih etsin. Aksi halde eski günlerinizi özler duruma gelirsiniz” sözleriyle, havadan gelen paranın zorlukları da beraberinde getirdiğini anlattı.