Kırışıklıklara ağrısız ve sızısız son! Yüz yogası ile daha sıkı ve daha genç bir cilt mümkün

Nasıl ki, vücudumuzun daha sağlıklı ve fit bir görünüme kavuşması için düzenli egzersiz yapıyorsak, yüzümüzde bulunan kasların da egzersizi hak ettiği bir gerçek. Bu noktada devreye giren yüz yogası, hem doğal bir güzellik yöntemi hem de ağrısız bir gençleşmenin formülü olduğu için son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. İşte sıkı bir cilde kavuşmanızı sağlayacak etkili yüz yogası hareketleri…

ISINMA

Yüz yogasına başlamadan önce tıpkı sporda olduğu gibi yüzünüze ısınma hareketleri uygulamanız çok önemli.

Isınmak için dudaklarınızı ileri doğru getirin ve devamlı olarak hava üfleyin.

Ne kadar titreşimli olursa o kadar faydasını görürsünüz.

GÖZ KALDIRMA

Bu egzersiz stresten uzaklaşmanızı sağlayarak yüzünüzdeki tüm gerginliği alıp götürecek.

İşaret parmağınızı kaşlarınızın üzerine düz bir şekilde yerleştirin.

Daha sonra gözlerinizi sımsıkı kapatın. Kapatma anında üçe kadar sayın ve kaşlarınızı yukarı doğru kaldırın.

Bu hareket, göz çevrenizdeki şişkinliğin azalmasına ve göz kapaklarınızın açılmasına yardımcı olur.

DUDAK ÇEVRESİ ÇİZGİLERİNİ YUMUŞATMA

Yüz kaslarının gelişmesinde gülmek oldukça etkili. Bu nedenle gülümsemekten vazgeçmeyin!

Kaslarınızın gerilmesi için ağzınızın iç kısmından yanağınıza ve dilinize baskı yapın.

Gülme çizginizin başladığı noktadan burnunuza en yakın noktaya diliniz ile daireler çizin.

Hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine 5 kez bu işlemi tekrarlayın.

YOGA ESNEMESİ

Yüzünüzdeki gergin kaslar yüz hatlarınızın kapanmasına neden olabilir. Bu nedenle yüzünüzde en çok kullanılan kaslarınızdan birini harekete geçirmek için:

İşaret parmağınızın uç kısmını, diş etlerinin yanağın iç kısmıyla buluştuğu yere yerleştirin.

Daha sonra parmağınızı alt çenenize doğru kaydırarak gerginleştirin ve masseter kasını esnetin.

TÜM YÜZÜNÜZÜ SIKILAŞTIRIN