Herkesten çok farklılar! Bu 3 burcun kendine has bir karakteri var

Astrologlara göre bazı burçlar diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. İşte kendi dünyasında yaşayan ve kolay kolay kimseye benzemeyen 3 burç:

KOVA

Kova burçlarını diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, kendi bildiklerinden şaşmamaları. Herkesin aynı şeyi yapıyor olması, onların da aynı yolu izleyeceği anlamına gelmiyor.

Farklı düşünmekten ve yeni şeyler denemekten çekinmeyen Kovalar, çevrelerindeki insanların ilk başta anlam veremediği fikirlere bile oldukça açık olabiliyor. Sıra dışı hobiler edinebilir, hiç kimsenin aklına gelmeyen bir konuya merak salabilirler.

Üstelik bunu dikkat çekmek için yapmazlar. Onlar için farklı olmak son derece doğal.

Kıyafet seçimlerinden hayat tarzlarına kadar kendi kurallarını belirlemeyi seven Kova burçları, özgürlüklerinden de kolay kolay vazgeçmez. Ne yaptıklarını herkese açıklamak gibi bir ihtiyaçları yoktur.

Kısacası Kova burcunu anlamanın en iyi yolu, onu değiştirmeye çalışmamaktan geçiyor.

İKİZLER

İkizler burcu söz konusu olduğunda akla ilk gelen özelliklerden biri meraklı ve hareketli zihinleri oluyor.

Bir İkizler ile konuşurken tek bir konu üzerinde uzun süre kalmayı beklemeyin. Bir anda bambaşka bir konuya geçebilir, ardından hiç beklemediğiniz bir bağlantı kurabilirler. Çünkü zihinleri sürekli yeni bir şey keşfetmekle meşgul.

Tekdüze hayat onlara göre değil. Yeni insanlar, yeni yerler, farklı hobiler ve ilginç bilgiler İkizler burcunun ilgisini kolayca çekebiliyor. Bu nedenle bugün çok sevdiği bir konuya yarın aynı ilgiyi göstermemesi de mümkün.

Onların en sevilen taraflarından biri ise eğlenceli kişilikleri. En sıkıcı ortamı bile küçük bir espriyle hareketlendirebilirler.

Yaşları kaç olursa olsun içlerindeki meraklı çocuğu kaybetmeyen burçlardan biri onlar.

BALIK

Balık burçları farklılıklarını Kova ve İkizler gibi yüksek sesle göstermiyor. Onların kendine özgü dünyası daha çok içlerinde yaşanıyor.

Hayal güçleri oldukça güçlü olan Balıklar; müzik, sanat, kitaplar ve filmler gibi kendilerini başka dünyalara götüren şeylerden büyük keyif alabiliyor. Küçük ayrıntılardan bile etkilenmeleri mümkün.

Üstelik karşılarındaki kişinin söylediklerinden çok, nasıl söylediğine dikkat ediyorlar. Ses tonundaki değişikliği, yüz ifadesini veya davranışlarını fark ederek birinin ne hissettiğini kolayca anlayabiliyorlar.

Bu nedenle Balık burcu çoğu zaman söylenmeyeni de hissedebiliyor.

Kendi düşüncelerine dalmaları da oldukça kolay. Küçük bir fikir saatlerce kafalarında dolaşabilir, gördükleri bir rüya gün boyunca akıllarından çıkmayabilir. Bir anda gelen ilhamla yepyeni bir şey düşünmeye başlayabilirler.

Onların dünyası biraz daha farklı işliyor. Belki de Balık burcunu bu kadar özel yapan şey tam olarak bu.