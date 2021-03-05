Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde illere vaka sayılarına göre bazı renkler verildi. Mavi ve sarı olan bölgeler riskin düşük, turuncu ve kırmızı olan bölgeler ise riski yüksek iller olarak işaretlendi. Her hafta vaka sayılarındaki artışa göre güncellenecek olan illerde salgının artmasının önüne geçmek için HES üzerinden ihbar etme özelliği geldi. HES ihbar nedir? HES ihbar nasıl kullanılır?
Salgının artış göstermesi ile Sağlık Bakanlığı’nın devreye soktuğu HES kodu uygulaması birçok yerde kullanılıyor. Hastane, kafe, restoran gibi yerlere girişte veya şehir içi ve şehir dışı yolculukların gerçekleştirilebilmesi için HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Vatandaşlar uygulama üzerinden aldıkları kod ile birçok işletmeye girebiliyor veya yolculuk yapabiliyorlar. Aynı zamanda uygulama üzerinden bulundukları bölgenin risk durumunu da kontrol edebiliyorlar.
Alınan korona virüs önlemlerinin genişletilmesi ile hayat biraz da olsa normale dönerken, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak çok büyük önem taşıyor. Eğer bu kurallara dikkat edilmez ve vaka sayılarında artış yaşanırsa yasakların geri gelmesi gündeme gelebilir. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki ihbar özelliği ise vatandaşların kurallara uymayan kişileri Sağlık Bakanlığı’na ihbar edebilmesine yarıyor. Bu özellik ile vatandaşlar, dışarıda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymayan kişileri ihbar edebiliyor.
Kırklareli Valiliği, vatandaşlara HES uygulaması üzerinden ‘ihbarda bulun’ özelliğini kullanarak, kuralları ihlal eden kişileri ihbar etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Açıklamada, “Kurallar ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına deste olun’ denildi.
Uygulamadan yapılan ihlal bildirimi, en yakında yer alan denetim ekibine, tıpkı filyasyon sisteminde olduğu gibi mobil olarak bildirilerek, anında dikkate alınıyor. Ana menü ekranında bulunan ‘ihbarda bulun’ bölümünden başlık ya da işletme adı belirtilerek, ihlalin açıklaması yapılıyor. Açık adres yazılabildiği gibi konum olarak da belirtilebiliyor. İhbara ait fotoğraf çekebilirseniz, bu fotoğrafı da yine uygulama üzerinden ekleyebiliyorsunuz. İhbar yapıldıktan sonra ise emniyet güçleri derhal harekete geçerek, ihlal bildiriminin yapıldığı noktaya gelerek yeri ve kişileri denetliyor.