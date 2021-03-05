Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde illere vaka sayılarına göre bazı renkler verildi. Mavi ve sarı olan bölgeler riskin düşük, turuncu ve kırmızı olan bölgeler ise riski yüksek iller olarak işaretlendi. Her hafta vaka sayılarındaki artışa göre güncellenecek olan illerde salgının artmasının önüne geçmek için HES üzerinden ihbar etme özelliği geldi. HES ihbar nedir? HES ihbar nasıl kullanılır?

HES ihbar nedir?

Salgının artış göstermesi ile Sağlık Bakanlığı’nın devreye soktuğu HES kodu uygulaması birçok yerde kullanılıyor. Hastane, kafe, restoran gibi yerlere girişte veya şehir içi ve şehir dışı yolculukların gerçekleştirilebilmesi için HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Vatandaşlar uygulama üzerinden aldıkları kod ile birçok işletmeye girebiliyor veya yolculuk yapabiliyorlar. Aynı zamanda uygulama üzerinden bulundukları bölgenin risk durumunu da kontrol edebiliyorlar.

Alınan korona virüs önlemlerinin genişletilmesi ile hayat biraz da olsa normale dönerken, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak çok büyük önem taşıyor. Eğer bu kurallara dikkat edilmez ve vaka sayılarında artış yaşanırsa yasakların geri gelmesi gündeme gelebilir. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki ihbar özelliği ise vatandaşların kurallara uymayan kişileri Sağlık Bakanlığı’na ihbar edebilmesine yarıyor. Bu özellik ile vatandaşlar, dışarıda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymayan kişileri ihbar edebiliyor.