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HES üzerinden aşı kimliği nasıl yapılır? Aşı kimliği için nereye nasıl başvuru yapılır?

12.05.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HES kodu ile aşı kartı nasıl alınır? gündemin araştırılan konuları arasında yer aldı. Aşılama süreci öncelik sıralamasına göre devam ederken, iki doz aşısını tamamlayanlar HES uygulaması üzerinden aşı kimliği oluşturabilecek. İşte, ayrıntılar...

HES üzerinden aşı kimliği nasıl yapılır? Aşı kimliği için nereye nasıl başvuru yapılır?

Hayat Eve Sığar uygulaması aşı kimliği uygulaması dönemi başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından iki doz koronavirüs aşısını tamamlayan vatandaşlar TC Aşı kimliği oluşturabilecek. İşte, detaylar...

HES AŞI KİMLİĞİ NASIL YAPILIR?

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından ‘Pasaportlarım’a gelerek ekle seçeneği üzerinden pasaport numarası girilmesi gerekiyor. Daha sonra ana ekrana dönerek ‘Kovid-19 aşı bilgilerim’ kutucuğu seçilerek, gelen ekrandan ‘Aşı kartlarım' seçeneği tıklanmalı.

Ardından ekranın en altına gelen ‘Aşı kartı oluştur’ şeçeneği tıklanır. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilebiliyor. Seçim yapılmadan devam edilmesi halinde kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulur.

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Anahtar Kelimeler:
HES kodu Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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