Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski boncukları Siirt’te Türbe Höyük’te bulundu

Siirt merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Türbe Höyük'te geçtiğimiz yıllarda yapılan kazılarda ele geçirilen buluntular karbon testine tabi tutularak hangi tarihte üretildikleri tespit edildiği belirtildi.

Türbe höyükte kazı yapan Ege Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur, daha önce bu kazıda dünyanın figürlü en eski taş oyun seti bulunan höyükte ele geçirilen buluntular arasında yer alan porselen boncukların yapılan karbon testinde 5 bin yıllık olduğu ortaya çıktığını ifade etti.

Türbe höyüğün Doğu Anadolu bölgeleri arasında yer alan ve yoğun trampaya sahne olan bir koridor olduğunu belirten Doç. Dr. Sağlamtimur, “Höyük’te yaptığımız kazı çalışmalarında ortaya çıkardığımız buluntular bölgenin tarihinin aydınlatılması açısından büyük önem taşımaktadır. Daha önce bu höyükte iki iskeletin yer aldığı bir mezarda bulduğumuz hayvan figürlerinden oluşan 49 taştan oluşan oyun seti dünyanın figürlü en eski oyun seti olarak Japonya’dan Amerika’ya kadar bütün dünyada büyük ilgi gördü. Şimdi de buluntular arasında ele geçirdiğimiz boğumlu fayans boncukların karbon testini yaptırdık. Bu boncukların 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve aynı zamanda dünyanın ilk porselen boncukları olduğu ortaya çıktı” dedi.

İHA