Hiç görmedikleri Uludağ'a teleferikle çıktılar

Bursa merkez ve ilçelerinde daha önce Uludağ'ı hiç görmeyen bir grup öğrenci, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla teleferiğe bindirilerek kayak şenliğine götürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez dahil 17 ilçede yaşayan çocukların tamamının Uludağ'ı bilmesi ve kayak sporunu öğrenmesi hedefiyle belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Uludağ Kayak Şenliği" yoğun katılımla sürüyor.

Bursa'da yaşamalarına rağmen Uludağ'ı hiç görmeyen öğrenciler, şenlik kapsamında Uludağ ve karla buluşturuluyor. Proje çerçevesinde yaklaşık bin öğrenci ve öğretmenin Uludağ'a götürülmesi hedefleniyor.

- Teleferiğe binmekten korkan çocukları ikna etti

Mustafakemalpaşa ilçesinden gelen Tepecik Şehit Ali Üzel Ortaokulu ve İbni Sina Özel Eğitim Okulundan 40 öğrenci ve 5 öğretmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Uludağ'a uğurlandı.

Merkez Yıldırım ilçesindeki teleferik istasyonunda öğrencilerle bir araya gelen Aktaş, bugüne kadar teleferiğe hiç binmedikleri için korkan çocukları, endişelenecek bir şey olmadığı konusunda ikna etti. Günün anısına Aktaş ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler daha sonra teleferikle Uludağ'a çıktı.