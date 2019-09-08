"Hiç kimse Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi engelleyemez"

GAZİMAĞUSA/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin, "Kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz." dedi.

KKTC'ye yaptığı ziyaret kapsamında Çavuşoğlu Yeni Erenköy'de vatandaş buluşmasına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hiç tereddüt etmeden, hiçbir şeyden taviz vermeden Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Türk tarafının Doğu Akdeniz'deki kaynaklara ilişkin son derece paylaşımcı, adaletli ve çözüm yolu öneren bir ortak komisyon kurma teklifinde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Rum kesimi hemen açıklama yapılır yapılmaz reddetti. Çünkü onların derdi başka. Onlara şuradan bir uyarıda bulunmak istiyoruz, sizin burada yani arkasına sığındığınız kimse, ister Avrupa Birliği olsun, ister Yunanistan olsun, ister kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki faaliyetlerimizi engelleyemez ve engelleyemeyecektir. Burada yapmanız gereken şey, paylaşmayı öğreneceksiniz." diye konuştu.