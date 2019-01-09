Hiç kimse sakinleştiremedi! Başkent'te gece yarısı korku dolu anlar

Alınan bilgiye göre, Keçiören Itri Caddesi'ndeki üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası ev sahibi Cemil ve Altın Baş çifti, yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar ise durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Bu sırada binada oturan Metin Gökoğlu, yangın sonrası Baş çiftinin dışarı çıkmadığını fark ederek içeri girdi. Gökoğlu, dumandan etkilenen yaşlı çifti güçlükle dışarı çıkardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken 112 Acil Servis ekipleri de komşuları tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen Baş çiftine müdahalede bulundu. Polis ekipleri de binada oturanları tahliye etti, doğal gaz ekipleri ise apartmanın gazını kesti.

Bu arada apartmanda oturan ve yoğun dumandan etkilenen iki kişi ile ev sahibi çift ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan olay yerine gelen ve fenalık geçiren yaşlı çiftin kızı çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.