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Hiç masum değil tehlike saçıyorlar! Ortak kullanılan makyaj malzemeleri...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Arkadaşlarınızla zamanınızı, kitabınızı ya da sırlarınızı paylaşabilirsiniz. Ama makyaj malzemelerinizi paylaşmadan önce lütfen bir kez daha düşünün! Arkadaşınızın yeni aldığı bir ruju ya da göz farını denemek için istemiş olabilirsiniz. İnanın ki ödünç aldığınız bir kitap kadar masum değil.

Hiç masum değil tehlike saçıyorlar! Ortak kullanılan makyaj malzemeleri...

Ortak kullandığınız makyaj malzemeleri siz farkında olmadan bakteri yoluyla bulaşan birçok hastalığı da beraberinde getirir. Başkasının makyaj malzemesini kullanan kişilerde en sık görülen cilt rahatsızlıkları akne ve sivilce. Yaşayabileceğiniz rahatsızlıklar sadece bunlarla sınırlı değil. Çok daha uzun süreli tedavi gerektiren bazı hastalıklar da mevcut!

Aslında arkadaşımızın makyaj malzemesini kullanırken doğabilecek olumsuzluklar hiçbirimizin aklına gelmez. Üstelik tanıdığımız birine aitse kesin temizdir, değil mi? Maalesef ki tahmin edebileceğinizden de tehlikeli olabilir.

Ürünlerin kapaklarının sıkı kapatılması, bulundukları odanın sıcaklığı ve nem derecesi hijyen açısından oldukça önemlidir. Peki şimdi bir düşünün; sizin makyaj malzemeleriniz gün boyu nerelerde geziyor? Mesela çantanızda ve o çantada aynı zamanda bol bakterili bozuk para ve anahtarlarınız da oluyor, değil mi? Peki, bakteri üretimini destekleyen nemin çok fazla olduğu banyolar?

Makyaj malzemelerimiz için pek de hijyenik bir ortam sağlayamadığımızı kabul edelim. O zaman makyaj malzemelerimizin bakteri ürettiğini de kabul etmemiz gerekir. Evet, sizin teniniz o kadar hassas olmadığı için belki bu bakteriler size zarar vermiyor olabilir. Ama unutmayın ki sevdiklerinize zarar verebilir.

Ortak makyaj malzemesi kullanımında hangi durumlarla karşılaşabileceğinizi incelemeye ne dersini?

2. SARILIK

Sarılık vücut salgılarıyla bulaşabilen bir göz hastalığı. Göz hastalığına sahip birinin kullandığı rimel, göz farı, eyeliner ve göz kalemi gibi makyaj malzemelerini kullanırsanız; o kişinin gözyaşı vasıtasıyla sizin de sarılık olma ihtimaliniz var.

3. UÇUK

Uçuk eminim ki bütün kadınların korkulu rüyası. Estetik açısından da sağlık açısından da hiçbirimiz uçuğumuz çıktığında sevinmeyiz. Geçmesi zaman alır ve düzenli olarak uçuk kremi kullanmamız gerekir. Eğer uçuk çıkarmış birinin rujunu kullanacak olursanız; sabah uyandığınızda aynada uçuğunuza merhaba deme ihtimaliniz oldukça yüksek.

4. AKNE

Kimi kadın makyaj yaparken parmaklarını kullanır. Özellikle kapatıcı ve fondöten uygularken parmaklarını kullanan kişi sayısı oldukça fazla. Peki, parmaklarımızı kullanırken ellerimizi makyajdan önce yıkamıyorsak? Ürünümüzde oluşan bakteri, aynı ürünü kullanan diğer kişinin cildinde bozulma ve akneye sebep olabilir.

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