Hiç masum değil tehlike saçıyorlar! Ortak kullanılan makyaj malzemeleri...

Ortak kullandığınız makyaj malzemeleri siz farkında olmadan bakteri yoluyla bulaşan birçok hastalığı da beraberinde getirir. Başkasının makyaj malzemesini kullanan kişilerde en sık görülen cilt rahatsızlıkları akne ve sivilce. Yaşayabileceğiniz rahatsızlıklar sadece bunlarla sınırlı değil. Çok daha uzun süreli tedavi gerektiren bazı hastalıklar da mevcut!

Aslında arkadaşımızın makyaj malzemesini kullanırken doğabilecek olumsuzluklar hiçbirimizin aklına gelmez. Üstelik tanıdığımız birine aitse kesin temizdir, değil mi? Maalesef ki tahmin edebileceğinizden de tehlikeli olabilir.

Ürünlerin kapaklarının sıkı kapatılması, bulundukları odanın sıcaklığı ve nem derecesi hijyen açısından oldukça önemlidir. Peki şimdi bir düşünün; sizin makyaj malzemeleriniz gün boyu nerelerde geziyor? Mesela çantanızda ve o çantada aynı zamanda bol bakterili bozuk para ve anahtarlarınız da oluyor, değil mi? Peki, bakteri üretimini destekleyen nemin çok fazla olduğu banyolar?

Makyaj malzemelerimiz için pek de hijyenik bir ortam sağlayamadığımızı kabul edelim. O zaman makyaj malzemelerimizin bakteri ürettiğini de kabul etmemiz gerekir. Evet, sizin teniniz o kadar hassas olmadığı için belki bu bakteriler size zarar vermiyor olabilir. Ama unutmayın ki sevdiklerinize zarar verebilir.