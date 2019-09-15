Hiç var olmamış insan yüzlerini hayal eden yapay zeka

Dijital sanatçı ve yönetmen Yılmaz, dijital sanatların giderek yaygınlaştığını vurgulayarak, "Görsel sanatlar dijitalleşeli yaklaşık 10 yıl kadar oldu. Resmin artık yeni nesilleri var ama plastik sanatlar, heykel gibi gravür gibi üç boyutlu sanatlar dijitalleşmemişti. Buna en yakın olarak 3 boyutlu yazıcı vardı fakat o da yeterli değildi. Dolayısıyla biz bu eseri bu ihtiyaç dolayısıyla yaptık." dedi.

- "Tarihte bir iz bırakacak"

Eserlerinin tarihte bir iz bırakabileceğine inandıklarını ifade eden genç sanatçı, yapay zeka aracılığıyla daha önce var olmamış insan yüzlerini gösterdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu led heykeli yapmamız gerekti. 6 ay kadar bir uğraş sonunda bu heykel yapıldı ve sonra da içerik için bize geldiler. Bu kısımda aslında benim rolüm başladı. İçine kimin suratını koyarsanız onun heykeline dönüşebilen bir heykel aslında bu ama bunun içine var olmuş birinin görselini koymak istemedik. Onun yerine yapay zeka algoritmalarını kullanarak hiç var olmamış ve var olmayacak insanların yüzlerini bilgisayara hayal ettirdik. Bilgisayarın hayallerini aslında eserin içine kattık."

- "Eser, Ali Koç'a rahmetli ağabeyini anımsattı"

Yılmaz, eserin bu kadar çok ilgi görmesini beklemediklerini ifade ederek, "Bu konuda biz de çok şaşkınız. Burada süper bir kalabalık var, çok tatlı insanlar var. Benim anladığım kadarıyla daha çok sosyal medyada yankı buldu eser. Böyle hem önemli sanat severler hem de önemli bloggerlar paylaştı ve bir ilgi oldu." değerlendirmesinde bulundu.